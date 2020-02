On était au derby de Gjilan, au Kosovo

Si les Kosovars se passionnent pour leur sélection, qui disputera le mois prochain les barrages de qualification pour l’Euro, on ne peut pas en dire autant du championnat local, au niveau faiblard, qui se joue souvent dans des stades vides. Sauf quand c’est un derby entre deux équipes engagées dans la course au titre, comme ce dimanche, à Gjilan.

FC Drita 2-0 SC Gjilani

Les frères ennemis et leurs sœurs

Les bombes agricoles des Intellectuels

Haxhi 1 et 2

Par Florian Lefèvre, à Gjilan (au Kosovo)

(1) Un championnat reconnu officiellement depuis 2016, quand la Fédération du Kosovo a été admise à l’UEFA et à la FIFA.



(2) Le Kosovo, territoire à très grande majorité albanaise, a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais la Serbie le considère toujours comme une de ses régions.



(3) « C’est tout ce dont il s’agit. Nous vivons pour ces moments-là. »

Il est midi, et les haut-parleurs du minaret de Gjilan font raisonner l’appel à la prière. Pour d’autres centaines de fidèles, qui chantent debout sur des gradins de béton, c’est surtout le signe qu’il faut encore patienter une heure avant le début du match. Situé à peine à quelques mètres d’une mosquée - derrière laquelle on distingue aussi au loin une église orthodoxe -, le stade de Gjilan accueille ce dimanche 16 février un derby. Nous sommes au sud-est du Kosovo, à 50 km de route de la capitale Pristina.Drita reçoit Gjilani, c’est le quatrième contre le troisième du championnat du Kosovo, et il y a un leader - Ballkani - à chasser. Rien de tel pour enflammer une rivalité qui a commencé au début des années 2010. Une rivalité naissante, à l’image du Kosovo, le plus jeune pays d’Europe. Pour l’occasion, le stade de Gjilan fait le plein avec une tribune latérale acquise au bleu de Drita, une autre en face, deux fois moins large, au rouge de Gjilani. Celle-ci est à côté d’un bâtiment de deux étages, qui fait office de tribune de presse et de loges avec ses deux rangées de chaises en bois. Les tribunes derrière les buts ? Elles sont en travaux... depuis trois ans.En albanais, bonjour se dit «» . En pénétrant dans le secteur visiteurs, un supporter de Gjilani préfère dire «» . La formule de salutation adressée à la tribune des rivaux fait son petit effet, car dans la culture albanaise, les sœurs sont au-dessus des mères dans l’échelle des insultes qui font mal.Sous un ciel azur, le soleil rayonne, alors les supporters de Gjilani utilisent la barrière qui les sépare du terrain comme porte-manteaux. Une manière, aussi, de cacher les bandes de tissu rouge et noir, étalées par terre, qui vont former un tifo à l’entrée des joueurs sur la pelouse. Au moment où, face à eux, les supporters de Drita vont enfumer leur tribune derrière la banderole : «. Il est 13h, et le derby de Gjilan peut commencer.Dès la 3minute, Gjilani est tout proche d’ouvrir le score sur coup franc. Gerhard Progni allume une frappasse tendue qui fait trembler la transversale. Réponse de l’attaquant de Drita, Kastriot Rexha, avec un coup de tête gagnant, mais l’arbitre annule son but à cause d’une faute dans les airs sur le gardien. Reconnaissable à son numéro 77 dans le dos, Progni s’écroule ensuite dans la surface, mais l’arbitre ne bronche pas, et son coach s’arrache les cheveux. Entre-temps, l’ailier droit, encore lui, n’a pas fait honneur à la Seine-et-Marne en envoyant un tir largement au-dessus -, mais pas suffisamment pour atterrir dans le chantier derrière la cage.La rencontre est hachée et le spectacle pas spécialement réjouissant, mais il fallait s’y attendre dans un championnat qui a, grosso modo, le niveau du National 2. Puisque aucun but n’est encore marqué, les ultras de Drita font péter une série de sept bombes agricoles, avant d’envoyer une deuxième salve quelques minutes plus tard. Histoire de coller à leur surnom : «» ( « les Intellectuels » )...Lors de la dernière action de la première période, le milieu de Drita, Hamdi Namani, envoie un tir croisé qui tape le poteau opposé du gardien. 0-0 à la mi-temps. Le moment de se diriger vers l’unique cabinet de toilettes qui fait aussi office de buanderie. Où l’arbitre principal sera même obligé de couper la file pour pouvoir revenir donner le coup de sifflet de la deuxième période à temps, avec le craquage de fumigènes qui va avec dans les deux tribunes.À l’heure de jeu, Tomislav Busic fait un appel tranchant dans la surface, mais l’attaquant croate de Gjilani est trop court pour reprendre un centre au cordeau venu de la gauche. Au grand soulagement de Faton Maloku, le portier de Drita traité de renégat par les fans adverses parce qu’il jouait à Gjilani il y a encore quelques années.Deux minutes plus tard, c’est Drita qui marque grâce à un coup de boule à bout portant de Betim Haxhimusa (1-0, 65). Explosion de joie dans la tribune des Bleus, alors que de l’autre côté, frustrés à souhait, des supporters de Gjilani lancent sur la pelouse bouteilles d’eau, fumigènes usagés et autres objets trouvés dans les poches. Haxhimusa reçoit une bouteille (en plastique) sur la cuisse et s'écroule en se tordant de douleur.: il va très bien.La preuve, c’est lui qui traîne en renard devant le but pour claquer un doublé et offrir le break à Drita (2-0, 77). Le match est plié. L’ailier gauche de Drita déboule pour aller marquer le troisième, mais c’en est trop pour Erlis Frashëri, l’arrière droit de Gjilani, qui le fauche salement et s’en tire avec un carton jaune. Le derby est pour Drita, qui s’impose 2-0 et grimpe à la deuxième place de la Superliga du Kosovo. Ce dimanche, Gjilan est bleu. Et les supporters de Gjilani n’ont plus qu’à se diriger vers les porte-manteaux.