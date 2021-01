De Sanctis blessé à la suite d'un accident de la route

AS

Gros coup de chaud pour le dirigeant de la Roma.Morgan De Sanctis, ancien portier de l’AS Monaco et de la Roma et actuel directeur sportif des jeunes, a été impliqué dans un accident de la route sur la via Cristoforo Colombo, à Rome, aux alentours de minuit.Touché à la rate et aux côtes, l’Italien a été transporté à l’hôpital Gemelli où il a été opéré en urgence, même si son pronostic vital n'est pas engagé, rapporte le Corriere della Sera Plus de peur que de mal, et c'est tant mieux.