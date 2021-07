Modibo Sagnan, de Sang et d'Or

« Ma mère ne voulait pas que je m’inscrive dans un club. Elle trouvait que c’était dangereux à cause des coups que les autres joueurs pouvaient mettre. Elle avait peur, elle ne voulait pas qu’on me fasse mal. »

Par Analie Simon

Si on avait dit à Modibo Sagnan qu’il disputerait son premier tournoi international avec l’équipe de France lors des Jeux olympiques, il ne nous aurait sans doute pas cru. Car rien ou presque ne le destinait à embrasser une carrière de footballeur professionnel. L’histoire d’amour entre Modibo Sagnan et le football a débuté, comme très souvent, dans la rue, où il fait ses premières passes à l’âge de quatre ans dans le quartier Victor Hugo à Villetaneuse (93)., explique le défenseur de la Real Sociedad.Si son coup de cœur pour la nourriture aurait pu prendre l’ascendant, ses potes remarquent que le garçon est plutôt adroit avec la balle. Pourtant, pratiquer le football dans un club n’attire pas le principal intéressé, qui préfère de loin le foot de rue.Ses premiers vrais pas de footballeur, le jeune Modibo les effectue avec Mohand Tamazouzt, coach des U10-U11 au CS Villetaneuse. En compagnie de deux autres dirigeants, l’actuel président du club de Seine-Saint-Denis remarque immédiatement les qualités du jeune homme., se souvient Mohand Tamazouzt, éducateur au CSV depuis 1990.Dans ses jeunes années, Modibo Sagnan fait ses classes avec Jean-Ricner Bellegarde, aujourd’hui à Strasbourg.Pur gaucher, l’ailier se rend vite compte de ses capacités et arrête l’école après l’obtention de son bac pro commerce pour se focaliser sur le football. Replacé latéral gauche puis dans l’axe lors de son entrée au centre de formation de Lens, le joueur de 22 ans a dû apprendre en un rien de temps les qualités qui font un bon défenseur., confie l’ancien Lensois.Une adaptation qui se fait rapidement et qui permet à Modibo Sagnan de signer son premier contrat professionnel à 17 ans et demi, suivant les traces de son modèle Raphaël Varane., poursuit son premier entraîneur. Toujours souriant et très blagueur, le garçon progresse à vitesse grand V dans le Nord, même si tout n’est pas parfait.(perdue face à Monaco en 2016, NDLR),(défaite face à l’OM aux tirs au but).S’il est frustré par cet épisode, Modibo Sagnan continue de bosser et est récompensé le 8 janvier 2018, en disputant son premier match chez les pros à l’occasion du 32de finale de Coupe de France face à Boulogne (victoire 3-2), six mois après la signature de son premier contrat. Le défenseur d’1,88m a sa façon à lui de maîtriser l’attaquant adverse, en préférant l’anticipation plutôt que la force., confie le défenseur.Auteur de six mois solides en Ligue 2 entre juillet et décembre 2018, Modibo Sagnan prend une nouvelle dimension en signant à la Real Sociedad à l’hiver 2019, contre 5 millions d’euros, sur les conseils de Philippe Montanier, mais aussi de Mohand Tamazouzt.S’il termine la saison avec son club formateur, le défenseur n’a qu’une seule hâte : décoller pour l’Espagne., explique le défenseur français. Un grand pas en avant qui laisse pourtant sa famille perplexe, notamment son père, qui"Modibo, maintenant, tout commence pour toi ! Tu n’as rien fait encore, tu n’es personne, il faut que tu deviennes quelqu’un, que tu crées ta propre personne."Et les débuts en Espagne sont délicats pour le jeune Français, qui ne dispute qu’un malheureux match en Coupe d’Espagne face au CD Becerril, avant d’être prêté six mois au CD Mirandés, en D2 espagnole, pour continuer à progresser et s’imprégner du football espagnol.C’est réellement la saison dernière que la carrière de Modibo Sagnan prend un grand virage. Impressionnant face à Getafe pour son premier match de Liga, l’international français devient un titulaire régulier, dispute la Ligue Europa et participe activement aux bons résultats de son équipe, leader du championnat lors de la première partie de saison. De bonnes performances qui lui permettent donc de découvrir l’équipe de France à 22 ans, à l’occasion des Jeux olympiques., souligne Mohand Tamazouzt.Fierté de la ville et du club de Villetaneuse (300 licenciés), au même titre que Jean-Ricner Bellegarde, Modibo Sagnan doit désormais continuer à grandir pour guider la France vers une première médaille depuis 1984 (l’or à Los Angeles). Et comme souvent, son premier coach sera devant la télévision pour suivre les exploits de son poulain, même à 10 heures du matin.