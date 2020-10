Lyon punit Monaco

D'abord ambitieux, dangereux voire séduisant, Monaco s'est trop rapidement fait punir pour espérer quoi que ce soit de son déplacement à Lyon (4-1). Pire, les joueurs de Niko Kovač ont complètement sombré, encaissant quatre buts stupides en première mi-temps, avant de sauver un tant soit peu leur honneur.

1

Fessée cul nu

Podium en approche

Lyon (4-3-3) : Lopes – Dubois (De Sciglio, 80e), Marcelo, Diomandé, Cornet (Bard, 81e) – Paqueta (Dembélé, 57e), Thiago Mendes, Aouar (Caqueret, 57e) – Kadewere (Bruno, 80e), Depay, Toko-Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.



Monaco (4-3-3) : Lecomte – Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé (C. Henrique, 46e) – Tchouaméni (Diop, 78e), Florentino Luis (Fàbregas, 46e), Fofana – Jovetić (Matsima, 46e), Ben Yedder, Martins (Volland, 76e). Entraîneur : Niko Kovač.

Niko Kovač peut remettre sa mèche brune derrière son oreille, gueuler un coup puis pester dans son coin. Il y a de quoi après quarante-cinq minutes de jeu, quand votre équipe rentre à la pause avec 73% de possession de balle, des ambitions de jeu et des occasions, mais aussi et surtout quatre pions dans le museau. La faute à un onze totalement déséquilibré, et à la force offensive de l'Olympique lyonnais, suffisamment efficace et réaliste pour remporter sa deuxième victoire au Groupama Stadium cette saison. Les changements tactiques du coach croate et la réduction précoce du score de Ben Yedder n'auront rien changé à la physionomie d'un match qui aurait pu très mal tourner pour le club de la Principauté.Malgré la fessée qu'ils vont recevoir, les Monégasques sont les premiers à se mettre en action, via une tête de Stevan Jovetić qui oblige Anthony Lopes à boxer le cuir en corner (2). Agressifs, oppressants et créatifs, les Monégasques sont bien rentrés dans leur début de rencontre. Les Lyonnais leur répondent avec un jeu direct qui permet presque à Memphis Depay d'ouvrir le score (6). Sur un nouveau centre de Sidibé, Youssouf Fofana oblige ensuite Lopes à un arrêt réflexe. Mais dans la foulée, à la suite d'une balle perdue par Ruben Aguilar, la défense monégasque se fait punir en contre par DepayÀ chaque offensive, le Néerlandais et ses copains d'attaque font mal aux visiteurs, complètement coupés en deux. Résultat, après un sauvetage de Lecomte face à Aouar, Karl Toko-Ekambi double le score à la suite d'une nouvelle action rapide qui surprend Benoît Badiashile et Axel Disasi. La jeune charnière centrale de l'ASM n'est pas au bout de ses peines, puisque Sidibé va déséquilibrer Toko-Ekambi dans la surface, offrant le troisième but à Aouar sur penalty, avant que Badiashile et Florentino Luis se fassent corriger par l'attaquant camerounaisAprès ce triste scénario, Kovač fait entrer Cesc Fàbregas, Chrislain Matsima et Caio Henrique afin de jouer à trois derrière. Trois changements qui n'empêchent pas que le deuxième acte soit aussi rythmé que le précédent. Cette fois-ci, cela profite à l'ASM, qui obtient un penalty dès le retour des vestiaires. Wissam Ben Yedder ne se fait pas prier pour le transformer, et relancer son équipe. Ce but donne du courage à l'équipe de la Principauté. Mais encaisser un nouveau but n'est pas au programme de l'OL, qui ne désire pas donner davantage d'espoir à des Monégasques loin d'être soignés. La preuve, les pertes de ballon au milieu sont encore nombreuses, et le danger peine à pointer le bout de son nez dans la surface des Lyonnais. Ces derniers ont encore l'occasion de châtier Monaco, mais Moussa Dembélé, entré à la place de Lucas Paquetá, rate le coche par deux fois (77, 81). Même le carton rouge reçu par Melvin Bard n'entachera pas la victoire des gars de Rudi Garcia, qui glanent trois points importants, doublent leur adversaire du soir et se rapprochent enfin du podium. Pour Kovač, qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis un mois, il y a encore du boulot. Attention, car Leonardo Jardim n'est jamais bien loin.