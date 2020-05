Live : le multiplex de la 27e journée de Bundesliga

L'Allemagne en live, c'est ici !

Par Douglas de Graaf

: OOOOH LA BARRE POUR WOLFSBURG ! C'est Renato Steffen qui est frustré sur le coup. Grosse entame de la part des: Sur les autres pelouses, ça rejoue aussi au foot. A noter que, du côté du, Mats Hummels a laissé sa place à Emre Can.: C'est reparti à Paderborn !: C'est la mi-temps sur toutes les pelouses. A noter que trois équipes à l'extérieur sur quatre sont aux commandes ! Leverkusen réalise pour l'instant l'excellente opération dans la course au podium en faisant joujou avec le troisième Mönchengladbach, impuissant. Le Werder est devant lui aussi, et ça va faire du bien aux joueurs de Florian Kohfeldt !: C'est aussi la mi-temps à Wolfsburg ! Trois tirs pour Dortmund, un seul pour les Loups. On s'attendait à une orgie de foot, on a droit à un frugal goûter. Largement au-dessus, l'escouade de Lucien Favre contrôle tranquillement le match, sans chercher à l'emballer.Quelle occasion en or pour Leverkusen de prendre le large ! A deux mètres de la ligne de but, le ballon revient sur Demirbay, qui met un peu de temps à contrôler et frapper dans le but vide, mais Nico Elvedi surgit de nulle part pour sauver les siens !: C'est la pause à Paderborn ! La lanterne rouge a bien réagi suite à l'ouverture du score d'Hoffenheim, mais n'a pas su faire la différence par la suite. 1-1 toujours.: OOOOOH L'EGALISATION TOUTE PROCHE POUR 'GLADBACH ! Florian Neuhaus fait des siennes à l'entrée de la surface et sa frappe vicieuse est difficilement repoussée par Hrádecký. Du pied, le gardien finlandais ramène le ballon vers lui mais desse jettent sur lui comme une meute de chiens en furie. Finalement, leparvient à se défaire tant bien que mal des assaillants !: Comme d'habitude contre les, Wolfsburg est méconnaissable. Seule une tête de Weghorst à se mettre sous la dent pour l'instant. Dès qu'il y a du jaune en face, ça bégaye pour les hommes d'Oliver Glasner.: Ca y est, le Borussia Dortmund a fait parler la poudre ! Et c'est du classique BvB : du jeu léché, des passes rapides entre Brandt et Hakimi jusqu'à Thorgan Hazard, lancé dans la surface, qui file un centre à ras de terre cadeau pour Håland... qui, finalement, ne peut reprendre. Pas grave, Guerreiro est là pour conclure dans les ficelles laissées vide !: ET TOOOOOOOOOOOOOOOOOR POUR DORTMUND ! Raphaël Guerreirooooo !: Peter Bosz, l'entraîneur du Bayer, avait prévenu que ses joueurs «» de disputer ce match contre 'Gladbach. Et ça se voit ! Les locaux se font bouffer par les flèches du. C'est Bellarabi qui bute sur Sommer cette fois, alors que Lars Bender avait eu toute quiétude pour claquer une volée sur corner.: Bon, le Borussia Dortmund n'a pas encore trouvé les filets. J'avais parié mon PEL que Haaland et Brandt en colleraient deux au VfL dans le premier quart d'heure.: Kai Havert est! Contrôle orienté, numéro d'équilibriste, rush côté gauche et bonne passe en retrait pour Bellarabi, mais le n°38 se foire dans la zone dangereuse.Et c'est le Werder, contre toute attente, qui ouvre la marque ! Leonardo Bittencourt, superbement servi par Davy Klaassen en première intention, peut se présenter à l'entrée de la surface et fout lesdevant d'une admirable cartouche croisée !! La lanterne rouge réagit en égalisant grâce à Srbeny ! Pas le match le plus alléchant de cette journée, ce Paderborn-Hofenheim, mais c'est là où on s'enjaille le plus pour l'instant ! Déjà deux pions en dix minutes.! Le Bayer Leverkusen crée la surprise avec un nouveau pion de Kai Havertz ! Déjà auteur d'un doublé contre le Werder lors de la dernière journée, le diamant allemand refait trembler les filets dès la septième minute, en réalisant le geste juste (un ballon glissé entre les jambes) devant Sommer. 0-1 !Et c'est Hoffenheim, toujours plus à l'aise hors de ses bases que chez lui cette saison, qui griffe la lanterne rouge d'entrée grâce à un superbe travail de Kaderabek sur l'aile droite et une finition impeccable et fusante de Skov. 0-1 au bout de quatre minutes de jeu !Anpfiff à Wolfsburg, Paderborn, Fribourg et Mönchengladbach !