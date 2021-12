Les 50 pubs avec des footeux

#8: The Cage, Nike (2002)

. Le plus grand tournoi et le plus beau ballon de l'histoire réunis. Que de nostalgie. En 2002, Nike a ainsi sorti le chéquier pour faire venir 24 joueurs exceptionnels dans une compétition de 3vs3 intitulée :. De la teinture rouge de Fredrik Ljungberg aux jeunes Rosický, Saviola ou Seol Ki-hyeon (qui n'aura d'ailleurs touché aucune balle), les meilleurs étaient présents. Tous encadrés par la malice d'Éric Cantona. Et à la fin, c'est lede Totti, Nakata et Henry qui l'a emporté devant l'de Ronaldo, Figo et Roberto Carlos (avec son coup de pression pourri). Ce dernier s'est fait avoir par le Français, qui réitérera l'exploit lors d'un fameux huitième de la Coupe du monde 2006.