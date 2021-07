Adieu, Pro Evolution Soccer !

Le jeu vidéo PES disparaît et laisse sa place à eFootball.

HB

PES est mort, vive eFootball ?C’est une page qui se tourne et le rideau qui se baisse sur toute une époque pour beaucoup : PES (Pro Evolution Soccer), qui avait succédé à la licence International Superstar Soccer (ISS), rival historique de FIFA en matière de jeux de foot, tire sa révérence. Aurevoir les Master League, les Konami Cup, les joueurs et les équipes avec des faux noms, les Castolo, les Minanda, les Blue London et les Merseyside Red...Ceci étant, Konami, l'éditeur, ne se retire pas complètement du business juteux des jeux de foot. Le géant japonais lance en effet un nouveau produit ; un truc qui s'appelle, gratuit et proposant une- comprenez par là une mise à jour des transferts et des maillots - à ses fans.Après avoir complètement raté le virage des consoles nouvelles générations et se faisant commercialement dévoré par FIFA, Konami ne compte pas louper celui des free-to-play - jeux gratuits -. Quelques heures après avoir annoncé Neymar en tant que nouvel ambassadeur , Konami prend un nouveau virage à 90 degrés et laisse donc le champ libre à EA Sports et FIFA dans le domaine des jeux de football payants.On n’oubliera jamais Adriano dans PES 6, promis.