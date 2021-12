Le fils de Mickaël Pagis signe son premier contrat pro à Lorient

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nom qui sent fort la Ligue 1.Si vous avez au minimum 30 ans et que vous suiviez le championnat de France dans les années 2000, le nom de Mickaël Pagis vous fait forcément passer un frisson. Joueur emblématique de Ligue 1 avec 67 pions au compteur sous les maillots de Sochaux, Strasbourg, Marseille et Rennes, l'ancien joueur aujourd'hui âgé de 48 ans peut désormais passer le flambeau à son fils, Pablo Pagis, qui a signé son premier contrat professionnel à Lorient.Âgé de dix-huit ans, Pablo, évoluant également au poste d'attaquant, avait passé six années au centre de formation du Stade rennais avant de rejoindre celui des Merlus lors de la saison 2018-2019. Il s'est notamment distingué ces derniers mois avec l'équipe réserve (National 2) en inscrivant trois buts et délivrant le même nombre de passes décisives en treize rencontres.Il n'y a plus qu'à régaler la France comme le fit jadis son paternel