Le RB Leipzig se qualifie pour la C1, Stuttgart sauvé, le Hertha en barrage

Moins d'enjeu que d'habitude, mais toujours autant de buts et de farandoles outre-Rhin. Si le Bayern et Dortmund ont plus ou moins terminé petitement leur saison au niveau du jeu et des résultats, le Borussia Mönchengladbach a joué au tennis avec Hoffenheim, et Stuttgart a sauvé sa peau dans les arrêts de jeu face à Cologne. Le Hertha BSC, lui, disputera le barrage de maintien. Le RB Leipzig verra bien la Ligue des champions, tandis que Fribourg se contentera de la Ligue Europa.

La roue libre du Bayern a pris fin sur la pelouse de Wolfsburg, au terme d'un match spectaculaire. Ultra dominateurs, les Bavarois battent dans un premier temps le record de buts marqués à l'extérieur sur une saison, grâce au carafon de Stanišić, idéalement trouvé par Kimmich. La 19offrande de Thomas Müller cette saison (record personnel) ravit ensuite Lewandowski, pour son 35caramel. Mais Wolfsburg reste dans le match suite à l'enchaînement pied gauche de Wind, la bonne pioche du mercato hivernal des Loups. Avant de définitivement revenir et d'embêter le, suite au centre rasant de Van de Ven à destination de Kruse, au second poteau. Maintenant, ils peuvent aller à Ibiza Lesont gratifié leur public du Signal Iduna Park d'une sortie de scène à l'image de leur saison : en dents de scie. Impuissants en première période, avec une seule situation à se mettre sous la dent (Brandt, à la 44), les hommes de Marco Rose sont toutefois parvenus à éteindre l'enthousiasme berlinois, visible dans le premier acte à l'issue du penalty transformé par Belfodil. L'inévitable Haaland égalise tout d'abord avec un penalty plein centre à valeur d'adieu (qui touche la jambe de Lotka), sa 62réalisation en 67 matchs de Bundesliga avec Dortmund, puis Moukoko croise du gauche une passe parfaite de Bellingham. Résultat des courses, ladevra sauver sa tête lors d'un barrage de maintien contre Hambourg ou Darmstadt.Fribourg a longtemps rêvé de la Ligue des champions, mais se consolera avec la Ligue Europa, suite à sa défaite à la BayArena. Si Holer frappe le montant en première période, il en suffit d'une à Schick pour décaler Alario en pleine surface, avant de secouer lui-même le montant. La réduction d'Haberer suite à un moment de flottement s'avère vaine, puisque dans l'obligation de s'imposer pour doubler Leipzig, Fribourg termine avec 11 joueurs de champ, et Palacios s'offre un but pour le prestige, du milieu de terrain.Les espoirs de maintien étaient faibles pour le mauvais élève Arminia, ils ont été vains malgré un point pris contre un RBL stérile, qui assure sa quatrième place grâce au succès du Bayer sur Fribourg. Dominateurs mais imprécis, les Taureaux rouges se sont laissés surprendre par une talonnade astucieuse d'Okugawa, suivie par une mine de Hack repoussée par Gulácsi et reprise de la poitrine et de la tête par Serra. Ils sont tout de même revenus au score sur un coup franc 100% hongrois, botté par Szoboszlai, repris par Orbán.De l'action et des pions à l'Alten Försterei, où l'Union s'est assuré du cinquième spot face à un Bochum accrocheur. Le centre d'Haraguchi trouve d'abord Promel au second poteau, avant qu'Awoniyi ne punisse une faute de main côté VfL, depuis le point de penalty. Mais l'abnégation de Zoller et de Löwen ramènent les visiteurs à hauteur des Hommes de fer, avant qu'Awoniyi ne court plus vite que son monde pour le V de la victoire.Pour se maintenir directement en BuLi, Stuttgart devait battre Cologne et espérer un revers du Hertha BSC à Dortmund. Champagne ! Tout démarre pour le mieux grâce à Kalajdžić, son double mètre et son coup de casque sans élan sur corner, pour faire oublier son penalty bazardé face à Schwabe une minute plus tôt. Une kyrielle d'occasions sont à mettre à l'actif du VfB, pourtant Modeste parvient à calmer la Mercedes-Benz Arena, à bout portant, après une faute de main du portier Müller. Mais les Souabes ont la niaque et plus d'un tour dans leur sac, en témoigne cette tête libératrice du capitaine Endo au milieu du temps additionnel. Hitchcockien.Si les Poulains avaient joué comme ça toute la saison... ils ne se seraient sans doute pas classés juste derrière leurs adversaires du jour, neuvièmes, et repartis avec une taule bien fraîche du côté de Sinsheim. Si Skov caviarde Kramarić d'entrée, Gladbach va bien rouler sur le TSG, pour du beurre. Stindl profite d'un rebond favorable et vicieux de près, Pléa y va de son penalty, Hofmann de son doublé tout en spontanéité en dehors comme dans la surface, non sans servir Embolo au passage, pour une finition clinique en une touche. Comment dit-onen allemand ?Proche dans les intentions et le niveau de jeu tout au long de la saison, Mayence et l'Eintracht ont partagé les points, quelques jours avant la tant attendue finale de Ligue Europa des Aigles. Au doublé d'Ingvartsen ont répondu Tuta, de près, et Borré, mis en orbite par Knauff à la suite d'une formidable action collective.Comme souvent cette saison, Greuther Fürth a perdu. Le promu bavarois fait déjà l'ascenseur au terme d'une saison portes ouvertes, tandis qu'Augsbourg se sauve encore, bon an, mal an.