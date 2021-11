La Juventus s'en sort par un trou de souris contre la Fiorentina

Juventus (4-4-2) : Perin - Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (Lu. Pellegrini, 46e) - Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot (Cuadrado, 78e) - Dybala (Bentancur, 90e+3), Morata (Kaio Jorge, 88e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Odriozola, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi - Bonaventura (Duncan, 78e), Torreira (Amrabat, 64e), Castrovilli (Nastasić, 78e) - Callejón (Igor, 75e), Vlahović, Saponara (Sottil, 74e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

BianconeriViolaMax Allegri et la chute de cheveux, saison 2.En panne de tout durant la quasi intégralité de la rencontre, la Juventus a fini par crucifier la Fiorentina (1-0). Il y a d'abord un premier acte somnolent, au cours duquel la première rupture de rythme n'intervient qu'à la demi-heure passée : Odriozola s'amuse sur son côté droit avant d'envoyer une galette à Saponara, dont le tir en suspension s'envole (33). Mais si c'est bien laqui est plus présente dans la zone de vérité, ni Callejón ni Vlahović - qui s'élève entre de Ligt et Alex Sandro - ne trouvent le cadre. Ensuite, le problème turinois persiste : même après la pause, la Juve ne verticalise pas et donne longtemps l'impression de jouer à dix en ne se procurant que de maigres tentatives par l'entremise de Morata (50) ou Rabiot (56).La Fiorentina est courageuse et lui tient tête, mais Milenković écope de sa seconde biscotte en sept minutes (73), obligeant laà subir des offensives un poil plus osées de la part de la Vieille Dame. Car avant que Morata ne plante son traditionnel but hors-jeu (82), Chiesa prend le soin d'atomiser la transversale de Terracciano à la suite d'un une-deux avec Locatelli (77). Il suffit cependant d'un éclair depuis un angle impossible, pour que tout bascule : inspiré, Cuadrado glisse en solo le cuir entre le poteau gauche et Terraciano - pour son quarantième pion en Serie A - en faisant chavirer le Juventus Stadium ().Après trois matchs sans victoire en championnat, la Juventus colle aux basques de son adversaire du soir qu'elle rejoint à dix-huit points (en huitième position).