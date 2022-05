Juninho, Robben... Découvrez la collection de photos So Foot de mai !

#3: Coup franc de Juninho contre ManUnited, 2008

Lyon - Manchester United, 2008

#2: Robben trompe Víctor Valdés, 2013 #4: PSG – Rapid de Vienne, 1996

Dans le football, les moments où l’on sent tout un stade retenir leur souffle sont rares. Ils sont peu à avoir su autant cristalliser l’attention sur eux.fait partie de cette catégorie. Grâce à ses coups francs mythiques qui ont traumatiséà l’entraînement, ont fait faire des cauchemars à peu près tous les gardiens demais aussi aux meilleurs gardiens européens (n’est-ce pas,?). Et pour illustrer cela, on vous offre un cliché où l’on sent parfaitement la crainte :. L’OL tombe cette année-là sur le pire tirage avec les, favoris de la compétition et unau début de son hégémonie. La rencontre aller laisse pourtant place à l’espoir avec un but sublime de Benzema, maisvient tout gâcher à. Au retour, pas de miracle, CR7 éteint les espoirs des Gones. Perdre contre le futur vainqueur de la compétition et empocher le titre de champion de France pour la 7e fois de suite aidera à digérer cette élimination.