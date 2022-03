Brocante So Foot et dédicace de Tony Vairelles le 10 avril à Paris !

Événement ! En collaboration avec Catawiki, So Foot donne rendez-vous le dimanche 10 avril à Paris à tous les amoureuses et amoureux du foot à l'ancienne et collectionneurs et collectionneuses de pépites vintage sur le football à la troisième « Brocante So Foot Nostalgie » . Avec notamment une séance ouverte de dédicaces de la légendes des années 1990 Tony Vairelles.



3ème brocante So Foot Nostalgie le 10 avril à Paris (avec séance de dédicaces de Tony Vairelles)

Planning :

Et tout le long de la journée :

La rédac

Le, de(oui le jour du 1er tour des présidentielles !)AuRien. Inscrivez-vous ici (ça fera surtout office de reminder et nous permettra de savoir que vous venez).UneVenez traîner, fouiller et repartez avec plein de souvenirs !Mais ce n'est pas tout :► 11h-12h :avec Tony Vairelles, ancienne international français et légende des années 90, et Chérif Ghemmour (Journaliste So Foot et chroniqueur dans l’After Foot).pour vous inscrire, c'est ici. (il viendra peut-être avec son perfecto). Vous pouvez amener vos photos, les livres So Foot, vos objets fétiches et même votre plus beau torse !par Bertrand, collectionneur et Youtubeur.pour vous inscrire, c'est ici ► Atelier sérigraphie vintage► Tombola► Vente aux enchères spéciale avec Catawiki (plus d’infos à venir)► Stand authentification : venez identifier vos maillots et objets...Plusieurs emplacements sont réservés aux particuliers qui veulent faire partie de l'aventure et ont des pépites à vendre ou à troquer !L'occasion également de compléter sa collection avec des anciens magazines, des livres, et des pièces rares de la grande aventure So Foot, plus quelques produits collector de la Boutique So