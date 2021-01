La carrière à l'étranger de Han Kwang-song stoppée à cause des sanctions de l'ONU

AS

L'espoir déchu.Premier joueur nord-coréen à inscrire un but en Serie A, Han Kwang-song ne pourra plus éclabousser l'Europe de son talent. Passé par Cagliari et la Juventus, l'attaquant de 22 ans a dû rentrer au pays, relaie le site spécialisé Lucarne opposée . Pourquoi ? Tout simplement pour raisons diplomatiques.En 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU avait imposé le rapatriement dans leur pays des travailleurs nord-coréens, après des tirs de missiles et un nouvel essai nucléaire à Pyongyang. Transféré à Al-Duhail en janvier 2020, Han Kwang-song a dû quitter son club, car il n'a pas obtenu de permis de travail, refusé par le Qatar à cause des sanctions de l’ONU. Malgré de nombreuses tentatives dans d'autres pays européens, le jeune joueur s'est heurté à des refus successifs.Pour une carrière à l'étranger, il faudra patienter. Voire même se faire à l'idée que ce n'est plus une possibilité.