L'US Cassolard Passageois remporte le derby nord-isérois

Dans ce derby nord-isérois entre l’Union sportive Cassolard Passageois et l’AS Bourbre attendu par les deux équipes en quête de victoire, l'USCP a répondu aux attentes du coach qui voulait impérativement les quatre points. Résumé de ce match viril mais pas toujours correct.

Et le verrou lâcha enfin !

Par Flavien Bechet

Les bleus et noirs, en or pour l’occasion, commencèrent le match pied au plancher avec une frappe limpide du gauche sur la barre de Léo (17 ans et premier match en équipe une), reprise maladroitement par Romain à côté du but pourtant vide. L’équipe du coach JP continua avec la même intensité mais rata encore le cadre deux fois en face à face. Rageant car supérieure à son adversaire réduit à dix pendant dix minutes après un carton blanc pour l’attaquant de Bourbre. Mais les nombreux spectateurs présents pour l'occasion et venus surtout profiter du soleil d'octobre furent tous unanimes : en jouant de cette façon, les hommes du duo de présidents Romain et Flavien ne pouvaient obtenir qu'une chose dans les 45 dernières minutes, la victoire.Revenus avec la ferme intention d’en découdre en seconde période et motivés par les mots du capitaine Coco, les ors continuèrent avec la même intensité. Les adversaires se sentant de plus en plus dépassés commencèrent à tacler à tout va et à prendre des cartons. Le verrou lâcha enfin sur un sublime enchaînement contrôle de la poitrine, demi volée du gauche du numéro 11 Romain (trois buts en deux matchs de championnat). Le coach continua à demander la même intensité pour marquer le second but libérateur ! Et il arriva par l’intermédiaire du pied gauche de Louis qui, après avoir dribblé le gardien, s’offrît le luxe d’attendre le retour de celui-ci dans son but pour le lober. Score final : 2-0 et première victoire en championnat, qui vient conclure un week-end parfait pour les seniors après la victoire 3-1 de l’équipe réserve.