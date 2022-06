L'Ukraine terrasse l'Écosse

Habitée par une force intérieure, portée par une force de caractère, l'Ukraine a pris les choses en main à Glasgow, en calmant l'Écosse (3-1). Plus qu'une marche galloise à franchir pour rallier Doha, et sustenter un peuple en quête perpétuelle de repères.

Yarmo aux commandes

Shche ne vmerla Ukrainy

Écosse (3-4-1-2) : Gordon - McTominay, Hanley, Cooper (Hendry, 68e) - Hickey, Gilmour (Armstrong, 68e), C. McGregor, Robertson - McGinn - C. Adams, Dykes (Christie, 46e). Sélectionneur : Steve Clarke.

Ukraine (4-1-4-1) : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Stepanenko (Sydorchuk, 90e+3) - Yarmolenko (Zubkov, 78e), Malinovskyi (Shaparenko, 72e), Zinchenko, Tsygankov (Mudryk, 72e) - Yaremchuk (Dovbyk, 78e). Sélectionneur : Oleksandr Petrakov.

Par Alexandre Lazar

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il ne pouvait rien leur arriver. Du moins, pas à ce niveau de (sur)motivation. À l'isolement dans leur camp de base slovéno-spartiate depuis un mois, où ils préparent à coup d'amicaux leur retour à la compétition après six mois loin des terrains , les joueurs ukrainiens ont foulé la pelouse d'Hampden Park vêtus chacun d'un drapeau, les yeux humides. Avec la ferme intention de donner un peu de baume au cœur à leurs 40 millions de compatriotes à travers le monde. Dans le sillage de leurs joueurs phares - Yarmolenko et Yaremchuk -, les hommes d'Oleksandr Petrakov ont maîtrisé leur sujet, et défieront le pays de Galles dimanche, à Cardiff, pour une place au Mondial 2022.Le début de match est engagé, laest conspuée à chaque toucher de balle. Mais l'Ukraine, plus technique et talentueuse, prend rapidement le dessus sur l'engagement écossais. Lancé pleine balle dans la surface, Viktor Tsygankov teste Craig Gordon en première intention (8), à la suite d'une première montée d'Oleksandr Karavaev. Couvert par John McGinn, Andriy Yarmolenko dégaine ensuite en pivot, mais Gordon veille au grain plein axe, avant de se coucher de justesse sur le cuir (17). La patte gauche du technicien de Chernihiv fait en revanche mouche sur un long ballon de Ruslan Malinovskyi. Parti à la limite du hors jeu, Yarmolenko contrôle dans le sens du jeu et lobe astucieusement Gordon, sorti à l'abordage. En face, une demi-volée plein ciel de McGinn (24), autrement dit :Alors que tout Glasgow attend un sursaut d'orgueil de saaprès l'entracte, Roman Yaremchuk croise sa tête au second poteau, sur un centre au cordeau de Karavaev. L'Ukraine bascule dans l'ivresse dès l'entame du second acte. Yarmolenko, puis Karavaev - encore - bombardent Gordon de plus ou moins loin, mais Heorhiy Bushchan passe proche de remettre l'Écosse dans le match, avec un dégagement nonchalant sous la pression de Callum McGregor (57). La dernière demi-heure est décousue, et les hommes de Steve Clarke se réveillent, mais tard. Tour à tour, McGinn avec un immanquable du caillou (67), Stuart Armstrong sur une frappe écrasée (73) et Che Adams en force (76) font le forcing, avant que McGregor ne profitent d'une faute de main de Bushchan pour faire vibrer la montre de monsieur Makkelie. Mais sur un ultime contre, Artem Dovbyk refait le coup de l'Euro 2020 , et laisse le sélectionneur Petrakov exulter comme un beau diable. À ceux qui en doutaient : y compris sur le rectangle vert, l'Ukraine est loin, très loin d'être morte.