L’équipe type des médecins du foot

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les médecins du monde entier sont en première ligne. Pour leur rendre hommage, voici la team de choc dont Hippocrate aurait sans doute rêvé. Disposée en 4-3-3 et avec une attaque 100% brésilienne, bien sûr.

L’un des premiers faux numéros 9 de l’histoire, champion du monde 1970 avec la superbe Seleção, il dut arrêter sa carrière à 26 ans en 1973 à cause d’un problème rétinien. Il passe alors ses diplômes de médecine, se spécialisant dans la douleur, et se fixe ensuite dans un hôpital de Belo Horizonte. Sous le nom de docteur Eduardo Gonçalves de Andrade.

Au Mondial 2014 gagné par l’Allemagne, il ne faisait pas ses 71 ans avec ses cheveux longs et sa sveltesse de play-boy ! De quoi faire confiance à l’indéboulonnable médecin star et un peu gourou du Bayern et de la Mannschaft qui ne vieillit jamais. Malgré un usage massif d’injections décriées, la clientèle du praticien de la médecine libéro ne tarit pas : Owen, Gerrard, Robben, Bolt, Bono (U2), Greenwood (rugby), Olazabal ...

Le boss axial ! Notre French doctor sans frontières est LE chirurgien orthopédiste et traumatologique de la médecine sportive. En réparant les genoux de Ronaldo à trois reprises (1999, 2000 et 2008), il a contribué à la gloire du Brésilien et à celle de la médecine française. Le Fenomeno invitera le professeur Saillant à la finale de Coupe du monde 2002 et lui dédicacera ses deux buts contre l’Allemagne. La classe ...

First team doctor de Chelsea vive comme Ashley Cole, elle n’était pas qu’un joli minois, mais une tronche bien faite : médecine générale à l'université de Nottingham et médecine du sport à l'université Queen Mary de Londres. Ses soins pointus et son sourire avaient requinqué des Blues à la ramasse en route pour le titre en C1 2012. Salement virée du club par Mourinho en août 2015, elle pratique depuis en clinique au nord de ...

Gardien

Jean-Marcel Ferret

Défenseurs

Mario Americo

Rapide comme les grands latéraux gauches brésiliens, le physio de la Seleção de 1950 à 1974 avait subtilisé le ballon de la finale du Mondial 1958 en sprintant aux vestiaires ! Noir ébène, costaud, chauve, il demeure une légende de la Seleção de l’âge d’or (trois Coupes du monde). Après sa carrière, il soignera footballeurs et quidams à l’Instituto de Fisioterapia à São Paulo.

Eva Carneiro

Gérard Saillant

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt

Milieux de terrain

Salo Müller

Médecine totale pour l’ex-kiné du grand Ajax (1959-1972) devenu ensuite sommité mondiale des blessures du sport. Relais de Rinus Michels qui l’avait associé à l’élaboration du football total au plan physique et envoyé spécial sur le terrain pour fausses blessures afin de passer ses consignes aux joueurs ! Papa poule dévoué de l’hypocondriaque Johan Cruyff, il avait essayé en vain de le faire arrêter de fumer...

Ramon Cugat

À 69 ans, ce chirurgien orthopédiste catalan est carrément surnommé le « Messi de la médecine » par la presse anglaise depuis qu’il retape la crème de la Premier League (De Bruyne, Gündoğan, Hudson-Hodoi). Footeux amateur dans sa jeunesse, il exerce à l’hôpital Quiron de Barcelone. Proche du Barça dont il soigne les stars depuis 20 ans, il n’est en fait attaché à aucun club. Libre comme un vrai 10 !

Sakari Orava

75 ans, Finlandais, binoclard, endurant comme un relayeur aux 25 000 opérations à son actif. Surnommé le « Dr House » de la médecine sportive, il doit sa réputation émérite à David Beckham dont il a soigné avec succès le tendon d’Achille, après avoir soulagé D. Deschamps, H. Gebrselassie, M. Ottey. Ousmane Dembélé est repassé en février dernier entre ses mains pour une opération cruciale...

Attaquants

Sócrates

Au Brésil, le double sens de Docteur Sócrates (doutor Sócrates) empruntait à la fois à la grande intelligence politique du footballeur contestataire, mais aussi à son autre profession, pédiatre. Diplômé de médecine de la Facultade de Medicina de São Paulo, il exerça un temps en tant que médecin après sa carrière, à Ribeirão Preto, avant d’arrêter. Toujours dévoué aux autres, mais en électron libre, poète et fêtard...

Tostão

Rodrigo Lasmar

Médecin-chef de la Seleção depuis 2014, ce chirurgien orthopédiste reconnu de 45 ans est le fils du médecin-chef de la grande Seleção 1982-1986 ! Membre du staff médical en 2002, il soigne Ronaldo à temps (avec le prof Saillant) pour la victoire finale. En mars 2018, il opère avec succès Neymar, rétabli pour le Mondial russe. Devenu quasiment médecin perso du Ney, il exaspère depuis le staff médical du PSG...

Par Chérif Ghemmour