Le Barça étripé et éliminé par Francfort

Départ canon pour les Allemands

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Mingueza (Dest, 61e), E. García (L. De Jong, 70e), Araujo, Alba - Gavi, Busquets, Pedri (F. De Jong, 46e) - O. Dembélé, Aubameyang (Ad. Traoré, 61e), F. Torres (Depay, 80e). Entraîneur : Xavi.



Eintracht Francfort (3-4-2-1) : Trapp - Al. Touré, Hinteregger, N'Dicka - Knauff (Chandler, 90e+9), Jakić, Rode (Hrustic, 80e), Kostić - Lindstrøm (Hauge, 80e), Kamada - Borré. Entraîneur : Oliver Glasner.

Fin de série pour le Barça ! Les Catalans, qui n'avaient perdu aucun de leurs seize derniers matchs toutes compétitions confondues, se sont écroulés, ce jeudi soir, en quarts de finale retour de Ligue Europa. Le bourreau, Francfort, n'a de son côté toujours pas perdu cette saison en C3 et signe l'énorme sensation de la soirée. Sur la pelouse du Camp Nou, les Aigles d'Oliver Glasner ont obtenu un succès autoritaire (2-3, mais 0-3 jusqu'à la 90) après avoir résisté à l'aller (1-1). L'Eintracht affrontera West Ham en demi-finales.Alors que 30 000 supporters du SGE vêtus de blanc ont annoncé leur présence en Catalogne, leurs petits protégés semblent être tout aussi chauds. D'entrée, Jesper Lindstrøm est retenu dans la surface par Eric García. Filip Kostić se charge de transformer le penalty. Le Barça confisque la sphère à hauteur de 70% de possession, mais sans se montrer réellement dangereux. Kevin Trapp claque tout de même la reprise de Ronald Araujo en corner (19), mais l'Eintracht a plus d'un tour dans son sac. Décalé par Kostić, de retour dans son rôle préféré, Rafael Santos Borré surprend son monde en envoyant un missile du droit des 25 mètres, pour faire un peu plus tomber le ciel sur la tête desSans complexe, l'Eintracht multiplie les occasions par Jakić, Knauff, Kamada et Lindstrøm, alors que le Barça se contente de rater la balle au second poteau, par Aubameyang (48), et doit aussi se heurter à un Trapp solide. Les protestations catalanes ont beau fuser lorsque Borré touche le ballon de la main dans sa surface, l'arbitre Soares Dias ne bronche pas. Finalement, le troisième pion allemand finit par tomber à la suite d'une touche, sur une frappe croisée de Kostić, ponctuée par une célébration jubilatoire. Un exploit majuscule, malgré les buts de Sergio Busquets (façon Pavard 2018,et Memphis Depay sur penalty