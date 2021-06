Vainqueur de l'Ukraine, l'Autriche défiera l'Italie

Grâce à un but de Christoph Baumgartner, l'Autriche s'est imposée ce lundi à Bucarest face à l'Ukraine et composte son billet pour les huitièmes de finale (1-0). L'Autriche affrontera l'Italie au prochain tour.

Alaba guette

La politique de l'Autriche

Ukraine : Bushchan - Mykolenko (Besedin, 85e), Matvienko, Zabarnyi, Karavayev, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko (Marlos, 68e) - Malinovskyi (Tsyhankov, 46e), Yarmolenko, Yaremchuk. Sélectionneur: Andriy Chevtchenko.



Autriche : Bachmann - Alaba, Hinteregger, Dragović, Lainer - Grillistch, Schlager - Baumgartner (Shöpf, 33e), Sabitzer, Laimer (Ilsanker, 72e) - Arnautović (Kalajdzic, 90e). Sélectionneur: Franco Foda.

Allongé sur la pelouse roumaine, Oleksandr Zinchenko regarde dans le vide. La raison ? Son équipe n'a pas trouvé la solution contre une formation autrichienne globalement souveraine dans la rencontre. Résultat des courses : l'Ukraine se retrouve troisième de sa poule avec une différence de buts générale négative (-1) et compromet sérieusement ses chances de se retrouver parmi les meilleurs troisièmes pour disputer les huitièmes de finale. De son côté, l'Autriche a fait le boulot et connaît déjà son adversaire : ce sera l'Italie, samedi prochain à Wembley. Le rendez-vous est pris.Après avoir accueilli l'Ukraine et l'Autriche pour s'offrir le scalp de la Macédoine, l'Arena Națională offre l'occasion aux deux équipes gagnantes de croiser le fer dans le but d'obtenir la deuxième place du groupe C et s'assurer de participer au tableau final en affrontant la. Troisième au démarrage de la rencontre, l'Autriche est la première à se mettre en action, mais la tête d'Aleksandar Dragović (11) ou la frappe contrée de Marko Arnautović (16) ne trouvent pas le cadre. Cela dit, les Autrichiens multiplient les corners, et sur l'un d'entre eux, Christoph Baumgartner reprend un centre dangereux de David Alaba et ouvre le scoreLe buteur, auteur d'un gros début de match, doit toutefois quitter les siens prématurément, la faute à un choc reçu à la tête deux minutes avant son but (33). Entre-temps, l'Ukraine a réagi, mais Daniel Bachmann sort un bel arrêt sur une tentative croisée de Mykola Shaparenko (29). L'Autriche reste bien l'équipe la plus fringante de cette première période, puisque par trois fois, les hommes de Franco Foda vont avoir l'opportunité de creuser l'écart. Hélas pour eux, Laimer (37, 45) et surtout Arnautović (42) manquent de tuer le suspense. Sur le visage d'Andriy Chevtechenko, c'est la soupe à la grimace.Le jeu reprend, et l'Autriche continue d'être dangereuse : une reprise manquée d'Arnautović traverse une forêt de jambes dans la défense ukrainienne (53), puis Xaver Schlager arme une puissante reprise qui file derrière le but (57). Les minutes passent, et l'Ukraine sent que la qualification directe pour les huitièmes de finale est en train de lui échapper. Depuis son banc de touche, Sheva tente un dernier changement offensif en faisant entrer Artem Besedin, mais rien n'y fait. Malgré une frappe en force de Roman Yaremchuk non cadrée (87), le score n'évoluera pas. Après soixante et un ans d'attente, l'Autriche se retrouve dans le tableau final de l'Euro.