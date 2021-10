L'Antwerp veut faire sauter la règle des joueurs formés localement

AB

Après la mise à mort du football romantique avec l'arrêt Bosman, la Belgique attaque de nouveau.Au plat pays, le Royal Antwerp s'est mis en tête de faire sauter une règle bien connue des amateurs de Football Manager : les joueurs formés localement. Pour les non-initiés, l’UEFA impose depuis 2009 à toute équipe engagée dans une compétition régie par l'instance européenne d'inscrire 8 joueurs formés localement parmi une liste de 25. C'est-à-dire que le footballeur en question a passé au moins trois ans dans ce club entre ses 15 et 21 ans. Sauf que pour le club de Radja Nainggolan, cela constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs et à la libre concurrence.L'Antwerp a donc décidé de monter un dossier en janvier 2020 et de le présenter au CBAS, Cour belge d’arbitrage pour le sport. Le 10 juillet, elle a estimé que les demandes du club anversois étaient irrecevables et non fondées. Maisn'avait pas dit son dernier mot. Le dossier a été plaidé devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la chambre de recours dans cette procédure sportive belge qui, elle, par un jugement rendu le 15 octobre, a trouvé que la loi des joueurs formés localement pourrait nuire au traité relatif à la libre circulation des travailleurs et à la libre concurrence. Le tribunal a donc décidé de transmettre cette affaire à la Cour de justice de l’Union Européenne qui devra trancher sur cette question. Toutefois, la durée de la procédure est estimée entre 15 et 18 mois.Bizarre, on a pourtant l'habitude de polir des diamants du côté d'Anvers.