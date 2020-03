L’antisèche de Tim Krul pour la séance de tirs au but contre Tottenham

Tim Krul had all the penalty possibilities written on his water bottle. Preparation is everything. #TOTNOR pic.twitter.com/SoSZkV7nk2 — Chris Wise (@chriswisey) March 4, 2020

CS

Le retour du spécialiste.En dehors du coup de sang d'Eric Dier, la rencontre entre Tottenham et Norwich a surtout été marquée par la prestation incroyable de Tim Krul lors de la séance de tirs au but. Le gardien néerlandais a encore été impeccable en repoussant les tentatives de Troy Parrott et Gedson Fernandes, permettant à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale. La clé de la réussite ? Des antisèches sur sa gourde, sur laquelle le portier pouvait lire des indications sur chaque tireur des. L'histoire ne dit pas si Krul avait eu recours à la même technique en 2014, quand Louis van Gaal avait décidé de le faire entrer en jeu pour la séance de tirs au but entre les Pays-Bas et le Costa Rica en Coupe du monde.