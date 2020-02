L'Ajax s'impose devant le PSV

44

Ajax Amsterdam (4-3-3) : Onana - Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico - Gravenberch, Van de Beek, Eiting - Tadić, Babel, Promes. Entraîneur : Ten Hag.



PSV Eindhoven (4-2-3-1) : Unnerstall - Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli - Rosario, Hendrix - Bruma, Ihattaren, Gakpo - Lammers. Entraîneur : Faber.

FC

Un but plein de Promes, et c'est tout.À domicile devant le PSV Eindhoven pour un - petit - choc comptant pour la 21journée du championnat hollandais, l'Ajax Amsterdam s'est imposé sur la plus courte des marges pour conserver la tête de trois points (avec un match en plus) et garder un écart conséquent sur son adversaire du jour (quatorze unités).Ce pion si important a donc été marqué à la demi-heure de jeu par Promes, sorti sur blessure peu après, à la suite d'un impressionnant rush de Van de Beek. Mérité, tant les locaux se sont procuré les meilleures occasions - dont un penalty finalement refusé, et environ 25 frappes ! - et ont dominé la rencontre. Sans parler de la possession de balle (plus de 60%), et de l'impuissance des visiteurs.Qui, eux, ne bougent pas de leur cinquième position.