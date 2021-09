L'AC Ajaccio l'emporte sur le fil contre le Paris FC

AC Ajaccio (4-4-2) : Leroy – Kalulu, Gonzalez, Avinel, Diallo (Youssouf, 78e) – Nouri (N'Diaye, 67e), Coutadeur, Laci, Cimignani (Barreto, 67e) – Botué (Moussiti-Oko, 67e), Courtet (Vidal, 90e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Paris FC (3-5-2) : Demarconnay – Bernauer, Kanté, Camara – Hanin, Demoncy, Lopez (Diakité, 84e), Mandouki, Campanini (Chergui, 77e)– Alfarela (Guilavogui, 68e), Caddy (Laura, 66e). Entraîneur : Thierry Laurey.

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et à la fin, c'est l'AC Ajaccion qui prend les trois points face au Paris FC.Le PFC peut s'en mordre les doigts. Après avoir laissé passer l'orage ajaccien, avec notamment un coup franc de Gaëtan Courtet dévié sur la barre par Vincent Demarconnay, le Paris FC a repris petit à petit le contrôle du match. Cependant, les percées de Demoncy et Alafarela n'aboutissent à pas grand-chose. À la 62minute, les Parisiens ont une occasion en or pour passer devant au tableau d'affichage. Caddy s'écroule dans la surface et M. Wattelier désigne le point de penalty. Julien Lopez s'élance mais Benjamin Leroy part du bon côté et repousse la frappe du frère de Maxime. Alors que l'on se dirige vers un partage des points, Mickaël Barreto botte un corner dans les derniers instants du match. Celui-ci trouve la tête d'Oumar Gonzalez, qui trompe un Demarconnay qui ne peut que constater les dégâts (1-0, 90Un but important pour l'ACA puisqu'il permet aux Corses de chiper la deuxième place de Ligue 2 à l'AJ Auxerre. Le Paris FC est désormais 14