Imbroglio autour de l'interdiction de drapeaux LGBT à Budapest

L’imbroglio continue.En marge de la rencontre entre les Pays-Bas et la République Tchèque, qui se déroule ce dimanche à Budapest, certains drapeaux arc-en-ciel auraient été interdits dans la fan-zone officielle par les autorités hongroises ou par l'UEFA. Cette dernière a en tout cas précisé par communiqué qu’elle avait indiqué aux responsables magyars que le drapeau arc-en-ciel n'était pas politique et qu’il était conforme aux règles de la campagne EqualGame contre la discrimination et pour l’inclusion dans le football, donc admis dans les stades ou dans les fan-zones officielles. Visiblement, le message n’est pas passé.Plus tôt dans la journée, la sélection et la presse néerlandaises ont rapporté que l’UEFA avait confisqué des effigies aux couleurs LGBT et refusé l’accès au stade et à la fan zone à certains supporters hollandais. De nombreux drapeaux de ce type étaient présents ce dimanche à Budapest, apportés par les supporterspour protester contre une loi anti-gay récemment votée en Hongrie. L’UEFA a confirmé que les drapeaux seraient admis dans la Puskas Arena.Affaire à suivre.