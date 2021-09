Hamza Rafia, l’autre joyau de Bron

Époustouflant depuis quelques semaines, Karim Benzema est issu d’un quartier bien spécial dans la banlieue lyonnaise : celui de Terraillon à Bron. Aujourd’hui, le numéro neuf madrilène n’est plus la seule star locale. Hamza Rafia, qui évolue au Standard de Liège, commence à 22 ans à lui faire doucement concurrence. Cocasse pour deux gamins qui ont grandi à 50 mètres de l’autre.

Profondément attaché à son quartier

L'homme de la prophétie

Par Léo Tourbe

Il fallait entendre la réaction de son éducateur, le téléphone à peine décroché, pour saisir l’ampleur du phénomène Hamza Rafia à Bron :Frédéric Rigolet, trente ans de métier, en a vu passer, des talents, dans le petit quartier de Terraillon d’un peu moins de 7000 âmes, dans la banlieue est lyonnaise. Le plus grand d’entre eux ? Un certain Karim Benzema . Mais impossible pour les locaux de taire leur autre fierté., insiste-t-il. Ce n'est pas pour rien si c'est le maillot de la Juventus floqué du numéro 19 de Rafia qui trône dans le club-house et pas celui du Real Madrid.Comme KB9, « l'autre gamin de Bron » a fait ses classes au SC Bron Terraillon, avant d'être attiré dans les filets de la prestigieuse académie de l'OL, à l'âge de dix ans., se souvient-il, lui qui a passé près d'une décennie à grandir et à franchir tous les paliers au sein du centre de formation lyonnais. Mais en 2019, l'international tunisien (treize sélections) s'envole de l'autre côté des Alpes pour rejoindre la Juventus. S'il ne signe pas au Real Madrid comme son illustre aîné, il rejoint dans le Piémont deux visages bien connus de Benzema : Cristiano Ronaldo et Álvaro Morata. Comme le Madrilène, Rafia connaît désormais la sensation d'être enlacé par le quintuple Ballon d’or après un but. Pour son seul match en professionnel avec la Vieille Dame, le numéro 50 d'un soir a offert la victoire aux siens au bout de la prolongation face au Genoa en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie 2021. Décidément fan des Brondillants, CR7 est le premier à lui tomber dans les bras.Avant les célébrations, les câlins de Cristiano, ou même l'OL, Benzema et Rafia ont d'abord une adresse en commun., confie le joueur prêté au Standard de Liège, après deux saisons à avoir poncé l'uniforme de laturinoise. Né en 1999 à Kalaat Senan, en Tunisie, le milieu offensif est arrivé en 2005 à Bron.Depuis, il n’a jamais su couper complètement le cordon ombilical qui le relie avec sa terre d'adoption."Fred, j’ai des maillots pour toi, rejoins-moi devant le club", explique l’éducateur du SCBT.Et celui-ci le lui rend bien, sa cote de popularité n'y faisant que grimper, si on en croit les liquettes enfilées autour du stade Léo-Lagrange.décompte Fred., sourit Rafia.Pas un hasard si son formateur utilise le termepour le décrire.Pourtant, à l'instar de l'international français, Rafia perpétue ce qu’on pourrait nommer le théorème de Bron., démontre Fred Rigolet, professeur en football brondillant.Alors comment expliquer cette noble lignée ? Pour Hamza Rafia comme pour beaucoup d’autres enfants du quartier, cela a commencé sur un city stade. C'est là, comme ses prédécesseurs, qu'il s'est forgé ses qualités balle au pied et a appris à dompter le jeu court. Puis, c'est dans le cadre d'un club formateur et local que tout cela a pris forme. Pour le jeune Hamza, le déclic qui l'a amené à pousser les portes du SC Bron-Terraillon avait un numéro 10 dans le dos et une calvitie enfin assumée. Plus précisément, il s'appelait Zinédine Zidane, et ses performances mystiques au Mondial 2006 en Allemagne ont tout simplement « envoûté » le jeune Rhodanien. Le coup de boule à peine donné, celui-ci fonce dès la rentrée prendre sa première licence au club du quartier et ne met pas longtemps avant de crever l’écran.Ce qui caractérise le juvénile Rafia selon son éducateur ?raconte, encore amusé, l’éducateur brondillant. Son volume de marathonien n'égratigne pas d'un poil ses facultés techniques. Et quand il les met au service du collectif, c'est un club modeste qui peut marcher sur le football local., analyse le Liégeois, qui donne encore et toujours dulorsqu'il évoque Bron. Lorsqu'il aborde l'OL, le pronom personnel s'efface de son vocabulaire, la faute notamment à une fin d'histoire un peu triste entre le club et le joueur., laisse-t-il planer. Sa capacité à jouer en une touche pourrait bien intéresser Peter Bosz. En tout cas, même s'il n'a jamais réellement quitté ce coin, les supporters de lyonnais militent pour faire revenir un enfant de Bron entre Rhône et Saône. Avec ou sans Benzema.