Haaland, Manchester United et le décalage horaire

La boulette.C’est une histoire qui sent bon la lose. Selon un article du Mirror paru samedi dernier, Manchester United aurait pu recruter Erling Haaland durant le mercato d’hiver 2018-2019. À l’époque, le Norvégien de dix-huit ans impressionne déjà dans son pays avec Molde, ce qui n’a pas échappé à son compatriote et entraîneur Ole Gunnar Solsjkær, jusqu’au départ de ce dernier pour prendre les rênes desLe nouvel entraîneur de MU souhaite alors à tout prix récupérer sa pépite et un rendez-vous téléphonique est pris un matin à neuf heures (heure de Londres) avec l’agent du joueur. Problème, les dirigeants mancuniens ont oublié qu’il y a une heure de plus en Norvège par rapport au Royaume-Uni. Résultat, le coup de fil est manqué, tandis que les dirigeants du Red Bull Salzbourg s’entretiendront juste après avec l’agent de Haaland et finaliseront sa venue en Autriche quelques jours plus tard pour seulement huit millions d’euros. Pas trop mal pour un joueur dont la valeur marchande actuelle dépasse allègrement la barre des 100 millions d’euros.Dommage, le duo Erling Haaland-Jesse Lingard aurait pu être dévastateur...