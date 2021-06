Grâce à Neymar et Paquetá, le Brésil enchaine face au Paraguay

Paraguay (5-3-2) : Silva - Rojas (Espínola, 61e), Gómez, Alonso, Alderete, Arzamendia - Villasanti (Romero, 73e), Giménez (Ávalos, 61e), Cardozo (Bareiro, 80e) - Almirón, Romero (Samudio, 80e). Sélectionneur : Eduardo Berizzo.



Brésil (4-2-2-2) : Ederson - Danilo, Militão, Marquinhos, Sandro - Casemiro, Fred (Paquetá, 46e) - Jesus (Everton, 82e), Richarlison (Barbosa, 82e) - Firmino (Caio, 73e), Neymar. Sélectionneur : Tite.



FG

InarrêtableSix matchs, six victoires. Le Brésil a poursuivi son parcours sans encombre dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022, en s'imposant (0-2) sur la pelouse paraguayenne de l'Estadio Defensores del Chaco à Asunción, et compte désormais six points d'avance sur son dauphin, l'Argentine, tenu en échec quelques minutes plus tôt par la Colombie Visiblement pressés, lesouvrent rapidement le score grâce à un but de renard des surfaces de Neymar , son 65en sélection. Malgré une belle réaction dans la foulée, l'ne propose pas grand chose pour tenter de revenir dans le match et voit Richarlison inscrire un splendide deuxième but, finalement refusé pour un hors-jeu du joueur d'Everton (45+2).La réussite fuit également Marquinhos, qui croise un peu trop sa tête sur corner (56), alors que Neymar rate le break pour quelques centimètres (64). Des loupés qui laissent au Paraguay la possibilité d'arracher un petit point, mais Ederson est vigilant sur la frappe d'Espínola (87), avant que Lucas Paquetá ne scelle définitivement la victoire des siens sur un amour de plat du pied gauche, après un gros travail de NeymarLes éliminatoires, c'est réglé. Place à la Copa América maintenant ?