Kakuta, meneur de fond

Un premier amour ne s’oublie jamais. Gaël Kakuta et Lens, c’est l'histoire d'une étreinte fusionnelle, stoppée nette par un départ précoce pour Chelsea, alors que le cœur de l’adolescent battait encore pour son club formateur. Bollaert n’avait pas encore consumé cette relation qu’il lui faudrait attendre treize années pour le voir franchir à nouveau le pas de sa porte et raviver la flamme auprès de ceux l’ayant longtemps considéré comme hors norme. Au moment de s’avancer vers un bouillant derby du Nord, le temps était venu de se poser et d’ouvrir le livre Sang et Or de l’électron libre artésien. Attention, ça chamboule.

« Sur un terrain, Gaël voit des choses que personne ne voit. Il sent les espaces comme s’il était au-dessus du stade et qu’il avait la capacité de modéliser le terrain en 2D avant de trouver le bon espace au bon moment. »

« J'en avais marre qu'on le traite de mercenaire »

« Des entraîneurs ont essayé de me cerner, de rentrer dans ma tête. Quand je me suis ouvert, j’ai plus ou moins été trahi, donc je communique peu et je garde ce petit jardin secret. C’est ma nature. Je ne me crois pas supérieur. Je ne veux que jouer au foot. »

« Pour m’impressionner, à un moment, le gardien de VA sort de sa surface pour motiver ses défenseurs. L’arbitre donne le coup d’envoi. Le ballon arrive sur Gaël, qui frappe du milieu de terrain et marque au millimètre près. À cet âge-là, il voyait déjà le jeu, mais il ne donnait pas toujours le ballon très vite. Il s’amusait avec. »

Le héros silencieux

« À une autre échelle, quand on voit ce qu’il s’est passé avec Messi au Barça, c’était la même chose avec Gaël à Lens. À l'époque, entre Eden et lui, il n'y avait pas photo. »

Le joyau qui ne s'appartenait pas

« En voyant leurs conditions de vie, j’ai compris que Gaël allait sauver sa maman en rejoignant Chelsea. À leur place, j’aurais sûrement fait la même chose et j’ai arrêté de me battre comme je l’avais fait durant les six mois précédant son transfert. »

« Le football nous réserve tellement de surprises. Je ne pense pas que beaucoup auraient parié sur un retour de Gaël à Lens et que ça cartonnerait. Il a fait plusieurs fois le tour de la planète, il n'arrivait pas à trouver son équilibre... On ne peut pas dire qu’il est passé à côté d’une énorme carrière. C’est la volonté de Dieu. »

« Je pense qu'il a été sauvé par le football »

Par Maxime Brigand et Florent Caffery, à Lens

Tous propos recueillis par MB et FC.









Du jeune garçon parti du coin dix étés plus tôt, elle a avant tout gardé une image : celle de son visage adolescent, soudainement griffé par la mélancolie. Comme certains employés de l’époque, elle a aussi rangé au chaud le souvenir de ses exploits, lui qui, lorsqu'il enfilait un short et des crampons, était capable de réussir des choses auxquelles les autres ados de son âge n’osaient même pas rêver. Enfin, elle n’a pas non plus oublié les heures passées à imaginer, en compagnie des autres, une réalité parallèle où le prodige n’aurait jamais quitté le nid.Puis, au cours du mois de juin 2017, alors que les cartons se font et se défont dans les entrailles du RC Lens, Martine Mauriaucourt, employée historique de l’institution artésienne depuis le début des années 2000, s’approche d’Arnaud Pouille, fraîchement promu directeur général de la boutique nordiste après avoir d’abord occupé durant quelques semaines les fonctions de directeur financier. Ce qu’elle lui souffle :À cette époque, Gaël Kakuta a 26 ans, vient de boucler un prêt de cinq mois au Deportivo La Corogne et s’apprête à emménager en Ligue 1, à Amiens, pour tenter de rebondir, encore une fois. Interrogé sur ses nombreuses trajectoires à son arrivée en Picardie, il dit :Soleil : le 26 août 2017, lors d’un match contre Nice (3-0), Kakuta inscrit le premier but en première division de l’histoire de son nouveau club, qu’il va ensuite aider à maintenir parmi les grands, avant de finalement refaire des virages. Derrière une saison plutôt convaincante à Amiens, le Français décide de repartir pendant une saison renfiler un ancien maillot - celui du Rayo Vallecano - avant de revenir cavaler un an dans la Somme. Mais où va-t-il ? Quel est son objectif intime ? Difficile à dire.Luka Elsner, qui attrape l’oiseau au vol lors de l’été 2019, se souvient :. Un match de cette saison 2019-2020 va évidemment se faire une place dans les mémoires collectives : le brillant Amiens-PSG (4-4), joué un lendemain de Saint-Valentin, marqué par un but dingue et deux passes décisives du numéro 10 amiénois.Florent Ghisolfi, débarqué pour enfiler la casquette de coordinateur sportif du RC Lens au printemps 2019, et Arnaud Pouille ne ratent évidemment rien du show., éclaire Pouille."Gaël Kakuta, c’est un joueur de Ligue 1. Occupez-vous de remonter, on verra ensuite ce qu’on peut faire."Le croisement des courbes entre le RC Lens, promu en Ligue 1, et Amiens, relégué en Ligue 2, va ensuite aligner les planètes : en juillet 2020, au beau milieu de l’après-midi, Martine Mauriaucourt reçoit un texto. L’expéditeur est Arnaud Pouille. Le message :Gaël Kakuta a 29 ans et n’a plus le temps de faire le tour du monde : ce qu’il veut, c’est être à la maison.Ce que veut de son côté l’entraîneur lensois, Franck Haise, est assez simple : faire de Kakuta la pieuvre de son projet de jeu en le plaçant au volant d’un 3-4-1-2 qui va rapidement éblouir la France du foot. En six journées, le pilote, à qui on a longtemps reproché de choisir son degré d’investissement en fonction de la taille de l’affiche, marque quatre fois, offre une passe décisive, illumine le jeu des siens, aide le RC Lens à battre le PSG (1-0), mais affiche surtout sa capacité à s’arracher sur chaque ballon. Lors de la défaite inaugurale aussi amère qu’encourageante à Nice (2-1), il finit, entre autres, la rencontre avec le plus grand nombre de courses à haute intensité et, dans la foulée du succès nordiste face aux Parisiens, Jonathan Gradit vient notamment souffler :C’est ici toute la force d’un joueur comme Gaël Kakuta, capable d’amener tout le monde - spectateurs, coéquipiers, adversaires - dans sa propre bulle, où il dicte les codes et fixe les limites. En décembre 2020, il offrira ainsi une démonstration totale sur la pelouse de Monaco (0-3) avant de maintenir sa forme jusqu’au bout de l’exercice et d’enchaîner avec un second un peu plus compliqué, malgré tout marqué par certains éclairs comme son entrée XXL à Lyon (2-1) en octobre 2021., note Arnaud Pouille.Parmi eux, Ignatius Ganago, Arnaud Kalimuendo ou évidemment le jeune David Pereira Da Costa, qui ressemble de plus en plus à un clone.Luka Elsner complète :Le système dessiné par Franck Haise aide à ce rendement, le contexte également, puisqu'à Lens, Gaël Kakuta, qui a perdu sa petite sœur, Laura, en 2019, a pu se rapprocher des siens tout en retrouvant un cadre de confiance. On l’a alors vu s’ouvrir un petit peu plus, même s’il soufflait à son arrivée dansles raisons de ses nombreux silences :C’est d’ailleurs dans cet objectif qu’en janvier 2021, Mathieu Bodmer, son ancien coéquipier à Amiens alors consultant pour Téléfoot, était venu lui rendre visite à la Gaillette., explique l’ancien meneur de jeu, avec qui Kakuta débriefait la majorité de ses matchs lorsque les deux créateurs évoluaient ensemble en Picardie.Bon point : Kakuta est surtout un refuge pour les supporters lensois, qui ont vu plusieurs jeunes quitter le club lors des années en Ligue 2., juge Pouille.Ce qu’il s’est passé avant 2007 mérite cependant un petit voyage dans le temps.Premier arrêt : les terrains, où tout a évidemment commencé. Et première victime : Jean-Carl Tonin, responsable du recrutement des jeunes au RC Lens au début des années 2000., resitue l’intéressé.Arrivé en cours de démonstration, Tonin croque la deuxième période etProblème : Gaël Kakuta s’entraîne en parallèle avec le LOSC, le directeur du centre de formation lillois Jean-Michel Vandamme ayant réussi à avancer ses pions auprès de la maman du joueur, Colette. Peu importe, Jean-Carl Tonin trouve une parade et embarque trois fois par semaine le prodige à l’entraînement chez les Sang et Or. Ce qui amène à une deuxième victime : Georges Tournay, alors responsable de la formation au Racing., raconte-t-il."On a un petit black, gaucher, un vrai bon joueur."Puis, c’est au tour de Joachim Marx de prendre l’uppercut. L’ancien chouchou du Bollaert des années 1970 convoque un Lens-Valenciennes, joué au stade Debeyre :Dans la région, le nom de Gaël Kakuta circule rapidement entre les oreilles. Il tombe par exemple dans celles de Mathieu Bodmer, qui se souvient d’un. Coéquipier du jeune Kakuta et rapidement ami très proche, Timothée Kolodziejczak, lui, garde le souvenir d’un joueur, mais. Kakuta parle peu, mais choisit le pré et ses crampons pour s’exprimer., tranche Tournay.Le phénomène fait notamment des matchs face au LOSC le climax des saisons. Pour Marx,Tournay se souvient, de son côté, d’un match de U15 face à la clique d’un certain Eden Hazard :Léger hic, le jeune Franco-Congolais glisse de temps à autre vers le laisser-aller, à commencer dans les salles de classes, qui n’étaient pas vraiment sa terre promise., en rigole Marx, qui pointe aussi la mélancolie, le manque d’affection de l’ado."Je vais montrer aux gens que je sais faire autre chose que jouer au football."La narcolepsie est aussi souvent dans le paysage., indique Georges Tournay. Plus d’un discours de Marx dans le vestiaire s’achève par unde Gaël.Sur le gazon,, rapplique encore Joachim Marx.Marx jure s’être mis, complète Tournay.Gervais Martel ne dit pas autre chose :Puis, deuxième arrêt, dans le bureau de Gervais Martel, en juin 2007. Autour du boss lensois, on retrouve l’oncle de Gaël Kakuta, alors aux manettes du destin d’un gamin de 15 ans que l’on s’arrache, et Georges Tournay., resitue l’actuel directeur du Pôle Espoirs de Liévin.Quinze ans plus tard, la cicatrice n’est pas totalement refermée : Martel ne veut plus se, concède simplementet le sentiment que. Dans le Nord, les zones d’ombre autour du départ précoce de Kakuta chez lespullulent autant que les terrils., peste Jean-Carl Tonin. De multiples histoires se croisent, entre un agent qui n’en était pas vraiment un, un oncle qui a pris le relais après la tragique disparition du père de Gaël au Congo, des infiltrés dans le club. Seule certitude : Gaël Kakuta a rapidement été un joyau à rentabiliser., jure Tournay.Francis Collado, ancien directeur administratif et financier du Racing, ne sait, lui,, mais confirme certains éléments :Dans cette partie degrandeur nature, Roger Boli, figure du RC Lens des années 1990 et père de Kévin Boli, issu de la même génération que Gaël, souffle le nom de l’agent Jacques Perais. Il détaille :"S’il doit quitter Lens, ce n’est pas suffisant. Le petit ne bouge pas."À l’époque, Roger Boli accueille alors régulièrement Gaël Kakuta chez lui, le week-end, et explique avoir noué un partenariat avec la famille de Gaël après de, enchaîne Boli.Et quasiment impossible à refuser. Alors, la pépite prend le large,regrette Tournay, pendant que Roger Boli ajuste :Si certains formateurs prévoyaient que, d’autres se souviennent également du contexte familial dans lequel vit l’adolescent. Peu avant l’officialisation de son départ en Angleterre, Georges Tournay a ainsi poussé la porte du domicile à Lille Sud :"Monsieur Tournay, j’ai une fille-mère de 18 ans, Gaël, et un troisième enfant, plus jeune. Regardez."Tonin, lui, relativise :Place à Roger Boli, qui ne cache pas que tout le monde a eu sa part du gâteau dans l’affaire, avant d’affirmer que l’important étaitQu’importe la frustration de certains formateurs lensois, Boli enfonce :Dans cette affaire, Chelsea va également faire fi du contrat aspirant à effet différé qui voulait que Gaël Kakuta signe en faveur du RC Lens à l’âge de 16 ans. Collado :(alors directeur général de Chelsea, NDLR)Rien, si ce n’est une plainte du club français auprès de la FIFA, une condamnation à deux mercatos sans recrutement, puis un accord final conclu autour de quatre millions d’euros après de longs mois de bataille.Après quinze ans loin de la région et une douzaine d’étapes, l’enfant prodige va retrouver Pierre-Mauroy, samedi, pour l’une des grandes soirées dont il rêvait à la Gaillette face au voisin honni. En toile de fond reste le regard bienveillant de ceux qu’il a tant chamboulés., pose Joachim Marx, avant de s’interroger :Son compère Georges Tournay mise sur ce départ en AngleterreLe passé ne pouvant malheureusement être réécrit, Marx préfère finalement savourer l’évolution personnelle de son ancien protégé :Roger Boli complète :Une trajectoire faite de milliers de kilomètres et de centaines de virages qui ne remplaceront jamais les quarante premiers parcourus avec Jean-Carl Tonin depuis la maison maternelle jusqu’au bassin minier alors qu’il n’était encore qu’un jeune collégien., achève l’intéressé, là où Arnaud Pouille espère conserver sa peluche, liée aux Sang et Or jusqu’en 2024,. Timothée Kolodziejczak, son pote de toujours, appuie :Pour poser le point final, Georges Tournay souhaite sortir une image. Celle d’un Gaël Kakuta venu passer peu après son retour un après-midi à la formation :Chez lui, loin des étiquettes étouffantes, celle de « Black Zidane » en tête, et d’un monde dont il n’a jamais totalement partagé les codes. En paix.