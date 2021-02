Flamengo renverse l'Internacional et prend une option sur le titre

CG

Le Maracanã sur son trente-et-un.La 37et avant-dernière journée dus'annonçait décisive dans la course au titre, et ça n'a pas manqué. Dans la position du chasseur avant la rencontre, le champion en titre Flamengo a renversé l'Internacional (2-1) pour lui chiper sa place de leader avant le bouquet final. La partie avait pourtant mal débuté pour les, battus sur un penalty d'Edenilson dès la 12minute de jeu.Pas de quoi déstabiliser les locaux, qui n'ont pas tardé à revenir dans le match grâce à une conclusion parfaite Giorgian De Arrascaeta après un beau service en retrait de Bruno Henrique (29). L'international uruguayen a enfilé le costume du passeur à l'heure de jeu avec une jolie ouverture pour Gabriel Barbosa, clinique et auteur du but de la victoire (et du titre ?) pour briser le rêve de l'Internacional. Avec deux points d'avance et avant de se déplacer à São Paulo, Flamengo fait un grand pas vers un nouveau titre. De son côté, l'Internacional recevra les Corinthians avec un dernier petit espoir.La petite histoire dans la grande : Rodinei, prêté à l'Internacional par Flamengo et dont la clause stipulait qu'il ne pouvait pas jouer contre son club, a finalement pu se retrouver sur la feuille de match après le généreux don d'un fan. Seulement, la belle histoire aura duré 49 minutes puisque le latéral droit a été expulsé. Quel karma.