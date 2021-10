Delort rembarre

Andy Delort a décidé de faire une pause avec la sélection nationale algérienne pour se consacrer à l’OGC Nice. Très agacé, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, soupçonne les dirigeants azuréens d’avoir fait pression sur le joueur. En Algérie, l’attitude de l’ex-Montpelliérain surprend et déçoit.

Belloumi : « Je pense que Delort a été influencé par Nice »

Sandjak : « Delort ne se sentait peut-être pas indispensable »

Par Alexis Billebault

À chacun sa version. Tendu comme un arc lors de sa conférence de presse organisée jeudi , à la veille du match Algérie-Niger à Blida, Djamel Belmadi a expliqué pourquoi Andy Delort ne faisait pas partie des joueurs sélectionnés.(du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, NDLR)Des propos auxquels Delort et Julien Fournier, le DS des Aiglons, ont réagi dans. L’attaquant a confirmé(son), mais a nié, tout comme Fournier, l’existence d’une clause dans son contrat lui interdisant de disputer la CAN.En Algérie, la brouille entre un sélectionneur adulé depuis le titre continental obtenu en 2019 en Égypte et Delort (11 sélections, 2 buts) n’est pas passée inaperçue. Entre deux parties de dominos avec ses potes, dans sa bonne ville natale de Mascara, Lakhdar Belloumi (100 sélections) regrette la tournure des évènements, tout en tenant à la relativiser., avoue celui qui est considéré comme le meilleur joueur algérien de tous les temps. Dans l’interview accordée à, Andy Delort (30 ans le 9 octobre) a évoqué son rôle chez les Fennecs, où il n’a été titularisé que 4 fois en 11 sélections., poursuit le Ballon d’or africain 1981.Mais Belloumi, s’il s’avoue, est convaincu que les supporters algériens, dont certains ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux, et les Fennecs s’en remettront.Le recordman des sélections en équipe d’Algérie aurait plutôt tendance à se faire du mouron pour l’avenir international de l’Aiglon, bien que celui-ci a précisé, à toutes fins utiles, que cette « pause » ne signifiait pas la fin de son aventure avec les Fennecs., intervient Nasser Sandjak, l’ancien coach des Fennecs et de la JS Kabylie.Après être parti fâché du MHSC (à moins que ce soit plutôt l'inverse), Delort se mettrait donc une autre de ses équipes à dos. En décidant de se mettre en retrait, l'attaquant manquera non seulement la CAN, mais probablement la Coupe du monde au Qatar, si l’Algérie s'y qualifie., conclut Sandjak. Dans l’histoire, tout le monde semble perdant. Sauf peut-être l’OGC Nice...