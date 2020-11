CR7 fait gagner la Juve, la Lazio l'emporte dans la folie

Spezia (4-3-3) : Provedel - S. Ferrer, Terzi (Ismajli, 88e), Chabot (Dell'Orco, 74e), S. Bastoni - Bartolomei, Ricci, Pobega (Estévez, 74e) - Verde (Agudelo, 46e), N'Zola, Farias (Gyasi, 73e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.



Juventus (4-4-1-1) : Buffon - Cuadrado, Demiral, Bonucci (Frabotta, 77e), Danilo - McKennie (Ramsey, 62e), Arthur M., Bentancur (Rabiot, 62e), F. Chiesa - Dybala (C. Ronaldo, 57e) - Morata (Kulusevski, 78e). Entraîneur : Andrea Pirlo.



AquilottiBianconeriLe saviez-vous ? Cristiano Ronaldo est plutôt assez fort, au foot.Le Portugais l'a rappelé ce dimanche, contre La Spezia. Alors qu'il faisait sa première entrée après plus d' un mois d'absence à cause du Covid , il a signé un doublé en un gros quart d'heure (Adrien Rabiot y est également allé de sa réalisation) et la Juve a évité le piège au stade Dino-Manuzzi (1-4) en se replaçant provisoirement à la deuxième place de Serie A. Pendant ce temps-là, la Lazio menée 3-2 jusqu'à la 95arrachait une victoire complètement dingo sur la pelouse du Torino (3-4). Après un tir non cadré (5), Álvaro Morata a cru se voir refuser un nouveau but pour hors-jeu après un service de Weston McKennie (14) mais son ouverture du score a finalement été validée. Bien en jambes, l'Espagnol aurait pu signer une passe décisive en première période si Federico Chiesa n'avait pas fait le cochon (18) ou si Julian Chabot n'avait pas signé un retour héroïque (44). De son côté, son ami le drapeau s'est finalement levé pour lui annuler le doublé (24).Dominatrice pendant une demi-heure mais apathique à la fin du premier acte, la Vieille Dame s'est fait surprendre sur une frappe de Tommaso Pobega - auteur de son premier pion, en Serie A - déviée par M'Bala Nzola (32). Le scénario de la seconde période a été assez simple : Cristiano Ronaldo a tombé le survet à la 57et trois ballons touchés plus tard, il a remis les siens devant sur une offrande d'un Morata qui le méritait bien (59). Gigi Buffon a ensuite sauvé les meubles (64), Rabiot - lui aussi entré - a conclu en beauté pour faire le break (67) et Cricri a pu planter son deuxième de l'après-midi d'une panenka sur un péno obtenu par Federico Chiesa (76).Une manière de répondre à Zlatan, en somme.