Comment la Bundesliga est-elle devenue hype ?

Autrefois considérée comme un championnat de second plan, la Bundesliga est aujourd’hui devenue sexy. C’est au début des années 2000 que la bascule s’est effectuée, le championnat allemand ayant décidé de se tourner vers un football offensif, ouvert et surtout construit autour de la jeunesse. Ce qui permet aujourd’hui un exode massif de jeunes pépites françaises de l’autre côté du Rhin.

« Dans les années 1990, l’Allemagne fait aussi face à des stades qui se vident et à un phénomène de hooliganisme. Tous se mettent autour d’une table en se disant que le projet actuel va dans le mur et qu’il faut tout rebâtir. »

La Bundesliga, cet eldorado tricolore

« La première destination des joueurs américains, c’est l’Allemagne. C’est exactement l’étape dont ils ont besoin pour pouvoir s’épanouir. »

Place aux jeunes

« Au Bayern, même quand tu mènes 3-0, tu ne t’arrêtes pas de jouer. On veut marquer le plus de buts possible et on ne prend personne à la légère. »

Ruée vers l’attaque

25 mai 2013 à Wembley. Plus de 86 000 personnes sont réunies pour assister à la finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich de Jupp Heynckes et le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Au bout d’une partie disputée, les Bavarois finissent par l’emporter 2-1 grâce notamment à un slalom devenu légendaire d’Arjen Robben., assure Alexandre Gontran, ancien agent de joueur devenu consultant auprès des clubs. Pour comprendre pourquoi et comment le football allemand est revenu en force ces dernières années, il faut en effet remonter à la fin du siècle dernier.À cette période, la, pourtant championne d’Europe en 1996, reste sur des échecs cuisants dans les compétitions internationales (quart-de-finaliste du Mondial 1998, puis bonne dernière de sa poule à l’Euro 2000) et toutes les instances du pays décident de prendre le taureau par les cornes pour redorer leur blason., explique Patrick Guillou, ancien joueur passé par Fribourg et Bochum et devenu consultant du football allemand sur beIN Sports. Cette révolution va passer par plusieurs idées fondamentales : retaper certaines enceintes vieilles et délabrées, repenser un modèle de jeu afin de le rendre davantage attractif et élargir les moyens consacrés au recrutement à l’étranger, notamment auprès des jeunes.Ce changement de mentalité a permis à de nombreux joueurs français de franchir la frontière dans les années 2000, puis à toute une colonie actuelle venue de l’Hexagone de figurer aujourd’hui en Bundesliga (36 jouent dans le championnat allemand, soit le plus gros contingent étranger). Johan Micoud, Valérien Ismaël, Willy Sagnol, Bixente Lizarazu et évidemment Franck Ribéry ont indirectement ouvert la porte à Kingsley Coman, Dayot Upamecano, Amine Adli ou encore Dan-Axel Zagadou, pour ne citer qu’eux. Une question se pose naturellement : pourquoi les joueurs français intéressent-ils autant les clubs allemands, et ce, dès le plus jeune âge ? Premier élément de réponse donné par Alexandre Gontran :(Ballon d’or 1996, devenu dirigeant à la fédération allemande ensuite, NDLR)Autrement dit : un joueur allemand va davantage être dans la répétition de fondamentaux, se polir de manière rigoureuse et souvent être assimilé particulièrement à un système de jeu. Là encore, cela diffère avec ce qu’un Français peut apprendre en centre de formation., estime Patrick Guillou.Aujourd’hui à Liverpool, le défenseur central est l’exemple idoine pour montrer que la Bundesliga peut aussi se muer en tremplin pour les plus gros potentiels.Du potentiel ? Georginio Rutter n’en manque pas. Parti du Stade rennais il y a plus d’un an maintenant, le jeune attaquant (19 ans) rayonne aujourd’hui au TSG Hoffenheim, bien parti pour accrocher une place européenne en fin de saison. Pourtant, au moment de réaliser un choix crucial pour son avenir, le Français avait sur la table des offres provenant de clubs plus huppés et aurait pu céder à d’autres sirènes., avoue celui qui a prolongé son bail avec les Bleu et Blanc jusqu’en 2026 et qui. Et ce n’est sans doute pas un hasard si le natif de Plescop est déjà très important dans le système concocté par Sebastian Hoeness, tant Hoffenheim s’est imposé de l’autre côté du Rhin comme une référence dans la mise en valeur de ses jeunes joueurs. En témoigne cette anecdote d’Alexandre Gontran, à l’époque agent de Demba Ba :Et la suite de l’histoire est fabuleuse : le Sénégalais explose véritablement aux yeux du grand public lors de son passage au TSG entre 2007 et 2011, en inscrivant 40 réalisations en 106 matchs, ce qui va lui permettre d’ailleurs de réaliser ses débuts avec son équipe nationale à cette période.Autre terre d’accueil de nombreux jeunes joueurs : le Bayer Leverkusen. La formation de Gerardo Seoane est elle aussi bien lancée pour aller en Coupe d'Europe et les performances de ses deux joueurs français (Moussa Diaby et Amine Adli) ne sont pas étrangères à la belle saison du Bayer. Le premier a connu son baptême en équipe de France en septembre 2021, tandis que le second fait peu à peu son trou dans un championnat qui semble taillé pour ses capacités., pense Jérémy Hazan, l’un des représentants de l’ancien Toulousain, rejoint en Allemagne par d’autres talents issus du Téfécé.(à Stuttgart, NDLR), estime Hazan. Cette mentalité tournée vers la jeunesse plaît également outre-Atlantique, d’où proviennent de plus en plus de talents.(16 ans, NDLR), confirme Gontran. Selon une étude menée en janvier dernier par le CIES, la Bundesliga est le deuxième championnat avec l’âge moyen le plus bas (26,5 ans), juste derrière la Ligue 1 (26,3 ans), sur un panel comprenant une quinzaine de grands championnats internationaux.Là où la différence se crée entre la Bundesliga et les autres championnats à propos de la politique menée autour des jeunes, c’est sur le suivi du joueur., affirme Gontran. Cette culture du travail et de la rigueur s’illustre parfaitement le week-end, en match, où les équipes allemandes se montrent très joueuses et insatiables offensivement., assure Benjamin Pavard, au Bayern depuis 2019.C’est donc tout sauf une surprise si la Bundesliga s’est hissée trois fois sur les quatre derniers exercices en tête du classement de la moyenne du nombre de buts inscrits par match avec 3,03 réalisations par rencontre., pense Patrick Guillou, partenaire privilégié depuis 2017 de Jean-Charles Sabattier sur la chaîne qatarie. Que les fans de scores fleuves se rassurent : le championnat allemand va continuer de faire son bout de chemin sur nos télévisions, puisque beIN Sports a déjà acquis les droits jusqu’en 2025.