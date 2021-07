Come together

En plus d’avoir hissé les Trois Lions jusqu’à leur première finale internationale depuis 1966, Gareth Southgate s’est fait le vecteur d’un projet sociétal qui s’articule autour d’une sorte de patriotisme ouvert dont son équipe est censée être l’expression. Suffisant pour faire dire à Gary Neville, et à d’autres, qu’il est le genre de leader dont l’Angleterre a manqué, et dont elle a besoin.

Le 4 juillet, dans les instants suivant le triomphe face à l’Ukraine, le centre-ville de Leeds ne présentait que de discrets éléments de l’explosion de joie dionysiaque qu’on aurait escomptée. Parce qu’il pleuvait des baignoires, qu’Harry Kane a tué le match trop tôt, qu’on ne craignait pas vraiment les hommes de Shevchenko, qu’on avait encore la gueule de bois d’avoir battu l’Allemagne, que le variant Delta court plus vite que Luke Shaw et puis, peut-être un peu aussi, parce qu’on ne savait pas bien comment réagir. C’est du moins ce que suggérait l’attitude de ce grand dadais hébété, intégralement couvert d’un k-way transparent, qui arrêtait les passants sur King Street pour poser une question :Les bras levés au ciel, il continuait sa route, titubant sur le bitume, ébahi de voir sa sélection ainsi briller. Plus étourdissant encore, il se trouvait d’un coup plongé dans une nation, qui, après des années de disputes, divisions et guerres culturelles, se retrouvait unie., rappelle Jack Brown, auteur de, sorti en avril dernier.Depuis le vote sur le Brexit, nombreuses sont les divisions qui écartèleraient l’Angleterre. On oppose le Nord et le Sud, les villes et les campagnes, Londres et le reste du pays, les vieux et les jeunes, les diplômés et les non-diplômés. À l’été 2020, l’Angleterre s’est adonnée à un conflit absurde sur la question des statues. Des militants anti-racistes voulaient déboulonner les représentations d’esclavagistes et ceux qui se faisaient appeler les « protecteurs de statues » montaient la garde devant l’effigie de Churchill sur Parliament Square, souvent en maillots de foot. L’historien Peter Hill est formel :Professeure à la London School of Economics, Pippa Catterall expliquait, elle :Depuis le 13 juin, date de la victoire face aux Croates, les Anglais savent qui ils sont. Ils sont ces gens qui s’excitent sur chaque accélération de Raheem Sterling, hurlent de satisfaction quand Jack Grealish entre (enfin) sur le terrain et reconnaissent en Gareth Southgate le meilleur candidat possible au poste de sélectionneur desLe 23 juin 2016, le Royaume-Uni votait pour sortir de l’Union européenne. Le 27, l’Islande éliminait l’Angleterre en seizièmes de finale de l’Euro. Trois mois plus tard, Southgate, dont le tir au but manqué avait signifie une élimination face à l’Allemagne en demi-finales de l’Euro 1996, prenait les commandes des. En 2018, après la demi-finale perdue face aux Croates, l’ancien coach de Middlesbrough déclarait dans un documentaire d’ITV4 ne. Il disait, déjà à l’époque, avoir pensé que les Anglais pourraient établir une connexion avec ses joueurs., poursuivait-il.Cette déclaration fit l’objet d’un débat dans, émission de la BBC durant laquelle le journaliste Mark Wallace tenait à différencieret. Situé dans le sud-est de Londres, le Migration Museum vise à changer le braquet par lequel les gens abordent le sujet de l’immigration, trop souvent politique et polarisante., nuance Matthew Plowright,Ainsi, à travers la nation, des milliers de posters fluo rappellent qu’au moins une partie de l’histoire personnelle des stars des Trois Lions a souvent commencé bien loin des côtes anglaises. On peut y lire que l’histoire de « la titularisation de Sterling a commencé en Jamaïque » , celle de Jadon Sancho à Trinidad & Tobago, celles d’Harry Kane en Irlande. Son père vient de Galway, comme les grands-parents de Declan Rice viennent de la région de Cork. À chaque XI annoncé par Southgate, le musée poste sur les réseaux sociaux ce qu’il en resterait « sans l’immigration » . Face au Danemark, seuls Pickford, Stones, Shaw et Mount seraient restés sur la pelouse. Ces initiatives peuvent être lues comme faisant partie d’un élan cherchant à redéfinir ce que c’est que d’être supporter de l’Angleterre.Le 8 juin, Gareth Southgate publiait une lettre ouverte à l’Angleterre :. La missive eut tellement de succès que la BBC demanda vite à l’acteur Rory Kinnear - qui a joué la bête de Frankenstein dans l’Angleterre victorienne deet un livreur Deliveroo dans l’Angleterre dystopique de- de la lire à voix haute à la radio. Southgate y présente les valeurs qui animent son travail à la tête d’une équipe fabriquant des souvenirs. Il se souvient du premier match qu’il a vraiment suivi, lors du Mondial 1982, un Angleterre-France durant lequel Bryan Robson ouvrit le score à la 27seconde. Puis il se demande : pourquoi est-ce que cela importe autant ?, assure-t-il.Sa réponse personnelle est liée à son grand-père, qui a servi durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’à la monarchie. Lorsqu’il chantaitétant joueur, il pensait à son grand-père et il assure que représenter l’Angleterre signifie tout autant à ses joueurs. Il les décrit comme deset estime qu’ils ne devraient paset peuvent avoir une impact sur la société. Ancienne joueuse passée par Everton et Liverpool, Alex Culvin est présidente du Football Collective, un groupement d’universitaires qui étudie des thématiques liées à l’univers du ballon rond. D’après elle, cette lettre s’inscrit dans la continuité des actions de Colin Kaepernick, le quarterback qui s’était agenouillé pendant l’hymne américain afin de protester contre les violences policières envers les minorités., avance-t-elle.Selon Culvin, Gareth Southgate va encore plus loin, en construisant une forme de patriotisme progressiste avec des causes sociales comme ciment. Le manager écrit d’abord que c’est le devoir des joueurs. Il reconnaît la polarisation de la société, en assurant que ses joueurs sont d’accord avec, les Anglais, sur la plupart des sujets. Pour lui, ceux qui insultent les joueurs pour leur couleur de peau, sont. Il pense que la marche forcée de l'histoire va vers une société plus tolérante., réagit Jonathan Gable, de l'université du Gloucestershire.Gable estime que la lettre visait àau moment des polémiques fatigantes sur ces agenouillements., poursuit-il.Southgate s’adresse à tout le monde. Après s’être opposé au racisme, il verse dans l’exceptionnalisme :Le coach adhère a une sorte de supériorité supposée des Anglais qui serait due aux Rolling Stones et au pied droit de David Beckham. Sa version à lui du discours de Hugh Grant dans. Cette idée d’une Angleterre exceptionnelle, de, il la rallie à un évènement récent : l’opposition à la Superligue. Parce que les gros clubs ont paru déconnectés, la sélection paraît plus vraie, plus proche des gens, et plus à même d’être un vecteur de l’identité nationale.Enfin, en une phrase, il comble le fossé que le Brexit, les partis politiques et les médias ont creusé depuis cinq ans :Une formulation que Jack Brown trouve brillante.Dans son essai, Southgate offre des repères et une feuille de route à une nation perdue dans le brouillard, sans essence ni batterie. Il se pose en leader rassembleur, là où Boris Johnson vit sur les divisions et que, beaucoup l’ont dit, le leader actuel de l’opposition n’a pas réussi à offrir de vision aussi claire que celle du sélectionneur. Jack Brown synthétise :Aujourd’hui, les nombreux drapeaux anglais accrochés aux voitures à travers la nation, ou celui qui danse à une fenêtre de la barre d’immeuble en face de la maison d’enfance de Kalvin Phillips, semblent déjà signifier quelque chose de nouveau. Loin, déjà, de la signification que le stéréotype du supporter anglais leur a longtemps conféré. Ici, Jonathan Gable cite un journaliste du, Rory Smith, qui se moque du cliché du fan anglais habituel en parlant de. Pour lui, ceux qui vident des canettes en braillant- une comptine des années 1940 sur les avions britanniques mitraillant l’aviation nazie - sont enfermés dans un mythe.Et presque autant de profils de supporters rassemblés derrière Gareth Southgate. Quelques minutes après la qualification en finale, Gary Neville vantait les qualités de son ancien coéquipier, tout en adressant un coup de coude à Boris Johnson et aux autres., déclarait-il à son pupitre sur ITV, calé entre Roy Keane et Ian Wright.