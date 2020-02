CHAN : on connaît les quatre groupes

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Répétition générale.Le Cameroun, qui organisera la CAN en 2021, va accueillir, du 4 au 25 avril prochains, la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs propres championnats nationaux.Le tirage au sort a été effectué ce lundi soir à Yaoundé. Les Lions Indomptables ont hérité du Burkina Faso, du Zimbabwe et du Mali, alors que le Maroc, tenant du titre, s’en sort plutôt bien avec le Rwanda, le Togo et l’Ouganda. A noter, dans le groupe B, la confrontation entre le Congo et la RD Congo, dans une poule où figurent également la Libye et le Niger. Enfin, la Guinée se retrouve dans un groupe très anglophone, avec la Zambie, la Tanzanie et la Namibie.Les matchs auront lieu à Yaoundé, Limbé et Douala. Le calendrier sera prochainement révélé.