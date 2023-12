Yannis Salibur raccroche les crampons

La retraite, juste avant 2024 !

Agé de 32 ans, Yannis Salibur a indiqué sur son compte Instagram qu’il mettait officiellement fin à sa carrière. Sans club, le désormais ancien ailier a donc connu son ultime aventure footballistique en Turquie à Fatih Karagümrük avec une grosse trentaine de matchs disputés entre 2020 et 2022.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Formé au Red Star puis à Lille, le Français s’est ensuite distingué à Clermont et surtout à Guingamp : en Bretagne, sa patte gauche a fait des ravages à partir de 2015. « L’histoire était belle et magnifique », a notamment écrit l’ex-joueur, qui parle également d’un « rêve réalisé » et d’un « sentiment de fierté devant le miroir ».

Et maintenant, une reconversion sur le banc ?

Le Conseil d'État suspend à nouveau des interdictions de déplacement