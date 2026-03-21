Y a-t-il eu des commissions d’agents douteuses lorsque Gérard Lopez était au LOSC ?

Tiens, encore une histoire louche avec Gérard Lopez ! Dans son enquête du week-end, L’Équipe s’est intéressé à une enquête pénale portant sur « des soupçons d’abus de biens sociaux ayant pour but de bloquer des commissions d’agents » à laquelle est lié le LOSC. Au total, plus de 10 millions d’euros seraient encore retenus par Lille suite aux transferts de joueurs tels que Victor Osimhen, Gabriel, Jonathan David ou encore Thiago Mendes.

Selon les informations de L’Équipe, ce total représente un cumul de commissions d’agents que le Lille se refuse à reverser aux intermédiaires, pour des transferts ayant eu lieu en 2019 et 2020.

Dans la tourmente, Gérard Lopez, qui aurait lors de son passage au LOSC contracté différents contrats avec des sociétés d’agents et de scouting. Ce sont ces derniers qui réclament aujourd’hui le versement des commissions, quand Olivier Létang refuse qu’elles leurs soient versées, mettant en doute leur réelle implication dans ces transactions.

Du côté de Gérard Lopez, on nie toute irrégularité ou implications dans ces histoires. Depuis, plusieurs contentieux ont eu lieu devant les tribunaux lillois sans que l’affaire ne soit encore réglée. L’enquête est à retrouver en intégralité sur L’Équipe.

Pas de quoi rassurer les supporters bordelais pour l’avenir de leur club.

Olivier Giroud n’en peut plus d’Emiliano Martínez