Xavi ferme la porte à Joan Laporta au sujet de son avenir

Pour une fois, ce n’est pas le patron qui décide.

Déjà très clair en janvier à propos de son futur, Xavi a dû confirmer qu’il quitterait bel et bien Barcelone à l’issue de la saison. Car Joan Laporta, son président actuel, a lourdement et publiquement déclaré qu’il espérait toujours voir son entraîneur continuer sur le banc du club espagnol.

« Je suis très reconnaissant pour les mots de soutien à mon égard, à l’égard du staff. Il y a de la confiance et de l’amitié avec le président et avec Deco, mais cela ne change rien : je pense à ce qui est le mieux pour le club, et j’insiste sur le fait que la décision est là », a donc répondu le coach des Blaugrana, en conférence de presse.

Autre mauvaise nouvelle, pour Laporte : Xabi Alonso ne sera pas disponible pour prendre la suite.