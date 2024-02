Wing Sang Li, l’ex-président de Sochaux, conseillait à son coach de démarrer les matchs à dix

Le Jacques-Henri Eyraud hongkongais.

Propriétaire et président du FC Sochaux-Montbéliard entre 2015 et 2019, Wing Sang Li n’a pas laissé grand monde nostalgique de son ère. Successeur du groupe PSA à la tête du vaisseau lionceau, l’homme d’affaires hongkongais n’était pas un immense connaisseur du ballon rond. Dans l’émission 100% FCSM, diffusée ce lundi sur France Bleu Belfort-Montbéliard, on y apprend que Li a conseillé à Peter Zeidler, alors l’entraîneur sochalien, de commencer les matchs à dix.

« J’aurais dû appeler la fédération pour savoir si c’était possible », a ironisé le coach allemand, invité dans l’émission. « Ça montre qu’il n’avait aucune idée du football. Parfois, il venait pour la collation. Il gênait », a développé l’actuel technicien de Saint-Gall, troisième de la Super League suisse. Li, en proie à de grosses difficultés financières, avait dû céder le club au groupe chinois Nenkin. Zeidler, lui, est resté une seule saison, 2017-2018, avant de faire ses valises vers la Suisse.

C’est ce qui s’appelle avoir du nez.

