Waldemar Kita s’explique après l’éviction de Pierre Aristouy

On peut observer une petite tendance à l’exagération.

Au lendemain du renvoi de Pierre Aristouy, remplacé par Jocelyn Gourvennec sur le banc du FC Nantes, Waldemar Kita, président du club, a justifié son choix, en expliquant notamment que son équipe « prend des buts incroyables, je n’ai jamais vu ça depuis que je suis au club ». Dans les colonnes de L’Équipe, l’homme d’affaires franco-polonais dresse le bilan de son désormais ancien entraîneur pour défendre sa décision de l’écarter : « On a l’impression qu’on ne progresse pas. On n’a gagné que cinq matchs depuis que Pierre est là, on a l’une des plus mauvaises défenses du championnat… »

Ce qui est notamment reproché au technicien français, c’est son manque de poigne, mais également d’influence sur le groupe et les résultats, même si les Canaris pointent au onzième rang du championnat, pas de quoi convaincre le propriétaire. Face à ce constat, Kita ne veut plus continuer « de jouer avec la peur » et a privilégié le recrutement d’un entraîneur avec de l’« expérience, qui a de la personnalité ». C’est donc Jocelyn Gourvennec, ancien coach de Bordeaux et du LOSC qui a été choisi, avec pour objectif que le FCN se maintienne « sans trembler » et « montre du beau jeu. »

En ce moment, c’est peut-être en demander beaucoup à notre chère Ligue 1.

