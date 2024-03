Venez, on fait notre top 10 des Yougoslaves de Ligue 1 !

Comme tous les mardis à 17h30, dans l’émission Olive & TOP, Adel et Léo s’attellent à faire un top 10, en lien avec l’actualité ou non. Cette fois, nous vous proposons notre top 10 des Yougoslaves de Ligue 1 ! En plus, Niša Saveljić, ancien joueur de Bordeaux, Sochaux ou encore Bastia sera avec nous pour en parler… Alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. À tout’ !

https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.sofoot.com

Vinícius et le racisme : larmes fatales