Valérie Gauvin rebondit à Montauban

Une signature inattendue.

Internationale française en perdition ces dernières années, Valérie Gauvin va tenter de se relancer à 27 ans en seconde division. En effet, Jean Resseguié, journaliste chez RMC Sport, a annoncé sur son compte twitter, photo à l’appui, que l’ancienne joueuse d’Everton s’était engagée du côté de Montauban. Si sa signature n’a pas encore été officialisée par le club, elle a déjà posé avec le président du club et la coach de la section féminine.

Le joli coup @MFCTG_officiel avec la signature de l'attaquant internationale (37 sel et 17 buts) @GauvinValerie pour se relancer. Bienvenue à #Montauban dans un club famille et ambitieux 👌 Bravo Pdt @MFCTG82 et coach #Soraya 👍 pic.twitter.com/gvzMiPsooR — Jano Resseguié 🔈 (@Jano_Resseguie) October 17, 2023

Après une aventure anglaise qui s’est terminée dans la plus grande discrétion, la buteuse s’est envolée pour les États-Unis, à North Carolina d’abord, puis à Houston, avant de revenir en France et à Fleury l’an dernier. Buteuse diabolique il y a encore peu, elle n’a plus trouvé le chemin des filets depuis novembre 2021 et un match amical de l’équipe de France face au Kazakhstan.

L’air du Tarn devrait l’aider à reprendre le fil de sa carrière.

