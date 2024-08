Le bijou de Valentín Castellanos avec la Lazio en amical

Un concurrent à Walter Bou pour le but de l’année ?

Alors que les Jeux olympiques battent leur plein et que la saison va bientôt reprendre sur les terrains, il y a très peu de bonnes raisons de regarder du foot actuellement. Mais certains matchs amicaux peuvent quand même nous livrer quelques bonbons. C’est ce qui s’est passé mercredi soir dans la rencontre entre Southampton et la Lazio, où l’attaquant romain Valentín « Taty » Castellanos a inscrit un but spectaculaire pour égaliser, grâce à un enchaînement qu’on ne voit normalement que sur EA Sports FC : deux jongles du pied droit et un retourné acrobatique du bord de la surface. Soit un beau coup d’éclat pour celui qui avait marqué un quadruplé contre le Real Madrid en avril 2023. À consommer sans modération.

LAZIO JUST SCORED THIS GOAL AGAINST SOUTHAMPTON🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Jeiqv1CSTy — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 7, 2024

Chez Taty, t’as tout.

