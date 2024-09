De Zerbi cite Bielsa après la défaite à Strasbourg

La Meinau-pause pour les Marseillais.

Dimanche soir à Strasbourg, les hommes de Roberto De Zerbi sont repartis bredouilles d’une Meinau dans laquelle ils étaient pourtant arrivés en grands favoris. Une semaine tout pile après avoir glacé les Lyonnais dans un Olympico historique, l’OM a cette fois-ci vu ses ambitions prendre un petit coup de froid en Alsace, et laisse Monaco et Paris s’échapper.

Du Bielsa dans l’analyse

Mais tout n’est pas à jeter dans cette première défaite marseillaise de la saison selon l’entraîneur italien. « On a perdu 80% des duels, donc on mérite de perdre le match. J’ai un bon groupe, avec des garçons qui sont des gens bien, qui veulent bien faire. Mais aujourd’hui, on a perdu trop de duels, même les duels aériens. C’est une défaite méritée », analysait l’ancien coach de Brighton, qui avait prédit la difficulté de ce déplacement.

« J’ai entièrement confiance en mes joueurs. Bielsa, un de vos anciens entraîneurs (à Marseille), disait qu’on apprend dans la défaite. Et je pense que l’on va beaucoup apprendre de celle-ci. Finalement, je pense que cette journée sera déterminante pour notre parcours. »

L’optimisme, y a que ça de vrai.

