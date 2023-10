Un match d’adieu pour Messi au Camp Nou

Ou comment détourner l’attention.

Pendant que le club catalan est toujours plus sous pression ces derniers jours dans le cadre de l’affaire Negreira, le directeur du football du FC Barcelone, Deco, donne des interviews au Brésil pour le média Lance!. Pour lui, un retour de Lionel Messi en Catalogne serait « quelque chose de spectaculaire, puisque c’est le plus grand joueur de l’histoire ». Et visiblement, il a travaillé à une manière de faire revenir la Pulga au Camp Nou.

Au cours de l’entrevue, Deco évoque un possible « match d’adieu, mais dans le nouveau stade lorsqu’il sera terminé. […] Il jouera forcément un match d’adieu à Barcelone, ce que nous ne savons pas, c’est quand ce sera ». Le Camp Nou est actuellement en travaux et devrait être complètement achevé d’ici 2026, avec un retour du football dans l’enceinte au début de l’exercice 2024-2025 mais avec une capacité réduite.

Pour enfin tourner la page.

