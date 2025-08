Le FC Porto a inscrit Luuk de Jong comme joueur de handball pour garder son transfert secret

Luuk est resté du côté obscur.

La signature de Luuk de Jong avec le FC Porto ce dimanche a tout d’une anomalie dans notre paysage footballistique. Non par son aspect sportif, puisque le club portugais semble être une destination idéale pour l’avant-centre de 34 ans, mais bien par sa discrétion.

Incognito jusqu’à l’aéroport

L’ère du numérique nous a habitué à être au courant de tout ce qu’il peut se passer lors d’un mercato, des intérêts lointains des clubs aux « Here we go ! » de Fabrizio Romano. Pourtant, la signature de Luuk de Jong est passé entre les mailles du filet, sans que personne ne l’ait vu venir. Loin d’être une erreur d’inattention de la part des journalistes spécialisés, le FC Porto a mis en place une belle manigance afin de garder secrète l’arrivée de son nouveau numéro 26, explique O Jogo.

Arrivé libre de tout contrat après son départ du PSV, Luuk de Jong, son agent et les dirigeants du FC Porto étaient les seuls au courant de son arrivée, et ce, jusqu’à quelques heures de sa présentation officielle. Un cercle fermé pour empêcher au maximum quelconque fuite. Afin d’éviter que le joueur soit aperçu à l’aéroport, c’est son agent qui s’est chargé de récupérer les affaires du joueur. Pour couronner le tout, le club portuan a inscrit le Néerlandais en tant que renfort de l’équipe de handball lors de sa visite médicale. Un véritable complot, comme on en fait plus.

Le seul moyen pour perdre contre une équipe de Nantes.

Luuk De Jong s'engage dans son 8e club