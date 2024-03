Un jeune de 17 ans condamné pour le meurtre d'un joueur en plein match

Le 28 mai dernier, un jeune joueur marocain issu du programme FC Metz Performance avait frappé à mort un jeune joueur du JFC Berlin, âgé de 15 ans, lors de la Germany Cup, un tournoi U17-U19 international accueillant 16 équipes de différents pays. La justice allemande a condamné ce jeudi l’adolescent de 17 ans (qui avait alors 16 ans au moment des faits) à deux ans de prison avec sursis. Ce drame était survenu pendant une bagarre générale après un match opposant les deux équipes.

Il a déjà passé neuf mois en détention provisoire dans un établissement pour mineurs en Allemagne et n’a donc plus qu’un an et trois mois à purger. Le parquet avait requis une peine de prison ferme de deux ans et trois mois. Le porte-parole du tribunal, Daniel Trosch, a expliqué à l’AFP que le jeune joueur « a avoué les faits et est désormais libre d’aller dans le pays qu’il veut. Mais il doit informer tous les mois le tribunal de Francfort de ce qu’il fait ».

À l’époque, le FC Metz s’était dit « profondément choqué », se mettant « à disposition des autorités allemandes pour contribuer à faire avancer l’enquête ».

