Un footballeur argentin aurait poussé son ex-compagne au suicide

L’ex-compagne de l’ancien attaquant de Benfica et Boca Juniors, Junior Benítez, s’est suicidée ce lundi. Selon La Nacion, le joueur serait à l’origine du drame. Décédée au petit matin de la nouvelle année, Anabelia Ayala avait dénoncé plusieurs fois les violences sexistes exercées par footballeur argentin pendant et surtout à la suite de leur rupture en 2021, après deux années passées ensemble. Junior Benítez, reconnu coupable de violences envers son ex-petite amie, était pourtant assigné à résidence, avec interdiction de prendre contact avec la victime. Suite au décès de la jeune femme, sa famille a déclaré qu’Anabelia n’était plus en mesure de « supporter cet harcèlement ». Le joueur, sans club depuis août dernier et la fin de son contrat dans le club bolivien de Palmaflor, avait été condamné à six mois de prison en 2022.

À sa sortie, le joueur de 30 ans a multiplié les agressions envers son ex compagne et sa famille, en venant jusqu’à frapper son ancien beau-père, en février 2023. Quelques jours avant le drame, son véhicule a été aperçu devant la maison familiale. La cousine de la victime révèle qu’ils « communiquaient à travers une application, par appel vidéo, et qu’elle était obligée de lui répondre sinon il venait la menacer jusqu’à la maison ». Avant de poursuivre : « Il la frappait, il lui mordait le visage. Une semaine avant l’événement, elle avait des problèmes respiratoires, nous ne savons pas si elle avait été frappée à nouveau. »

