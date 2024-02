Un arbitre amateur suspendu six mois pour un message sur les réseaux sociaux

Quand on attaque le District, le District contre-attaque.

Depuis quelques années maintenant, il est possible pour les commissions de discipline sportive des Ligues et Districts de sanctionner un individu pour des messages postés sur les réseaux sociaux (article 2.1 du barème disciplinaire). Comme nous l’apprend Ouest-France, un arbitre vendéen en a fait les frais. Mathieu Gouraud, arbitre amateur, a commenté sous une publication Facebook d’un article de Foot-Amateur qui traitait d’un arbitre suspendu pour manquement à l’éthique : « Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et voilà comment ils réagissent. La remise en question de nos instances ne se fera donc jamais. C’est tellement devenu politique tout ça qu’on a envie de vomir leur décision. »

Résultat des courses, cet arbitre qui officie depuis déjà plusieurs années en division 1 District de Vendée se voit suspendu six mois de toutes ses activités d’arbitrage. Une dizaine de jours après ce commentaire posté, il a reçu un mail de la commission de discipline de la 3F, lui indiquant sa suspension à titre conservatoire pour « manquement à l’éthique et au droit de réserve ».

Qu’ils ne regardent pas dans leurs DM.

Le maillot de la Real Sociedad est-il le plus beau de la saison ?