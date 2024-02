Un ancien footballeur professionnel lance une formation pour l’éducation des parents des joueurs

Y’a pas d’âge pour se former.

Ces derniers mois, les agressions d’éducateurs par des parents de joueurs se sont multipliées sur le bord des terrains. Partant de ce constat, Amadou Dembélé, ancien joueur de National et frère de Siramana Dembélé (adjoint de Conceição à Porto), a lancé une formation payante en association avec un coach sportif pour éduquer les parents. « J’ai vu des comportements complètement fous chez certains parents […] Sur les terrains, beaucoup me demandent des conseils, explique Amadou. Je me suis donc rendu compte qu’il y avait une demande et un manque au niveau de leur éducation et de leur formation aux différentes problématiques du foot ».

La problématique du « Projet Mbappé » est selon lui quelque chose de très récent, à laquelle il faut donc répondre. « On a eu la chance de vivre une autre époque où nos parents n’intervenaient jamais. Ils nous laissaient jouer et prendre du plaisir. Mais avec l’argent, tout a changé. […] L’avenir de milliers de gamins est en jeu », analyse le natif de Paris, aujourd’hui professeur de mathématiques au Caire. Nommée « Parents forts », cette formation en ligne va s’appuyer sur de nombreux intervenants, des « joueurs pros, entraîneurs, agents, préparateurs physiques et mentaux » et sera proposé à 180 euros.

Aux grands maux, les grands remèdes.