Triplez votre mise avec Manchester City & Real – Leipzig (+10€ offerts sans déposer en EXCLU)

Notre combiné de la semaine

Manchester City – Copenhague :

Vainqueur de 15 de ses 16 derniers matchs, Manchester City avait notamment remporté le match aller disputé à Copenhague (3-1). Ayant remporté sur le même score leur rencontre de championnat du week-end face à Manchester United, les Citizens pourraient remporter une nouvelle fois son match par au moins 2 buts d’écart. Copenhague vient de s’incliner 2-0 à Midtjylland dans un match primordial pour la défense de son titre national et est passé 3e de son championnat, à 3 points de son adversaire du week-end. Copenhague a peu d’illusion de renverser la situation en C1 et devrait faire du championnat sa priorité, tandis que Man City aura sans doute envie de faire plaisir à son public.

Real Madrid – Leipzig :

Vainqueur à l’aller en Allemagne (1-0), le Real peut cependant s’estimer heureux du résultat au vu de Lunin et du but refusé par Sesko. Depuis cette rencontre, Leipzig a joué 3 matchs de Bundesliga, pour 2 victoires face à Gladbach (2-0) et Bochum samedi (1-4), pour une défaite concédée à la dernière minute sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Toujours trop irrégulier pour jouer un titre, le club estampillé Red Bull marque en revanche à quasiment tous les matchs, sous l’impulsion de Loïs Openda et Xavi Simons. Face à un Real qui reste sur un match nul 2-2 à Valence et qui a toujours pas mal de forfaits derrière (Alaba, Milito, Courtois), on pourrait assister à un match retour plus ouvert, avec des buts marqués des deux côtés.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Manchester City Copenhague : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des champions