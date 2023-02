Toni Kroos soutient la Superligue

Toni coule, dans l’estime des supporters..

À l’instar du président du FC Barcelone Joan Laporta, le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a exprimé son souhait de voir la naissance de la Superligue, dans son podcast « Einfach mal Luppen ». « Je pense qu’on verra la Superligue, affirme-t-il. Le projet a changé, et il mérite d’être pris au sérieux. Si vous regardez attentivement les différents angles, vous verrez que l’UEFA n’est en aucun cas un grand samaritain pour les fans de football, et la Superligue n’a pas l’intention, du moins dans cette deuxième tentative, d’exclure des équipes. Il n’y aura pas de membres permanents. C’est une compétition sportive, ouverte, mais gérée par les clubs, et non par l’UEFA, parce que ces clubs croient ne pas avoir besoin de l’UEFA pour cela. Je pense qu’il faut tenter le projet. »

L’ancien international allemand en a profité pour tacler le calendrier mis en place par l’UEFA, et notamment l’instauration de la Ligue des Nations. « Nous n’avons écouté que le point de vue de l’UEFA, et on le fait trop souvent à mon avis. Pourquoi l’UEFA peut-elle introduire une Ligue des Nations dont personne n’a besoin ? Personne ne leur pose de questions à ce sujet. C’est pourquoi je pense qu’il est extrêmement important d’écouter d’autres propositions comme la Superligue. J’ai l’impression que nous [les joueurs] ne sommes plus écoutés. »

Pas une surprise quand on sait que l’instigateur du projet est Florentino Pérez, son président.